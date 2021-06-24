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Экология Общество

К экспедиции "Чистая Волга" присоединятся самарские волонтеры

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завтра в Самару прибывает экологическая экспедиция "Чистая Волга", которая проходит в ряде волжских городов, организованная Фондом "Без рек как без рук". В селе Рождествено в поддержку экспедиции пройдет акция по очистке берегов и прибрежных зон, в которой примут участие сотрудники компаний, входящих в Национальный совет по корпоративному волонтерству.

Фото: предоставлено автором

Инициатором акции выступила компания "Филип Моррис Интернэшнл" в России, соорганизатором — информационный портал "Волга Ньюс". В экологическом десанте примут участие сотрудники самарских компаний.

В задачи волонтеров входит раздельный сбор мусора и отбор волжской воды для последующего анализа. Чтобы придать ускорение и соревновательность процессу, участников разделят на команды. Команда, собравшая больше мусора, получит приз.

В ходе акции волонтеры расширят свои экологические знания с помощью инструктора фонда "Без рек как без рук", который расскажет о том, чем "болеет" Волга и как ей помочь, а также о вреде микропластика для экосистемы.

Для исследования воды используются уникальные приборы контроля качества воды, не имеющие аналогов в России. Целый ряд показателей определяется в онлайн-режиме непосредственно на борту с использованием высокоточного мультипараметрового зонда.

В ходе экспедиции впервые в России проводился анализ содержания микропластика в речной воде — нового потенциально опасного для здоровья человека загрязнителя.

Проект "Чистая Волга" — добровольный вклад ответственного бизнеса в реализацию национального проекта "Экология".

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