В выходные мобильный пункт вакцинации будет работать в Самаре в Струковском парке и возле набережной

В субботу и воскресенье в Самаре жители региона смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в мобильном пункте. 26 июня передвижной медицинский комплекс будет располагаться возле Дома профсоюзов (Волжский проспект, 19), прививку можно будет сделать с 17:00 до 21:00.

27 июня мобильный пункт будет работать в Струковском парке с 14:00 до 22:00 (возле центрального входа со стороны набережной).

Напомним, продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров "Мега" (парковка у центрального входа), "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер"), "Амбар" (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре в пятницу с 14:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00.

Ежедневно в торговом центре "Аврора" с 11:00 до 18:00 работает стационарный прививочный пункт (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price).

Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После — предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.