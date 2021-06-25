В Самаре высокопоставленных полицейских подозревают в краже

В Самаре под обвинения в хищении денег подпали два полицейских из руководства отдела по линии борьбы с наркотиками горотдела МВД. Информацию подтвердили для Волга Ньюс сразу несколько информированных источников.

"По предварительной версии, и.о. начальника мог взять при обыске деньги - порядка 90 тысяч рублей", - рассказал один из источников.

Собеседник также утверждает, что мужчина уже написал явку с повинной.

По данным другого источника, заместитель руководителя тоже признал случившееся и раскаивается. По предварительным данным, купюры могли быть мечеными, а забрали их при обыске у подозреваемого в торговле наркотиками.

Официальных комментариев от силовых структур пока не поступало.