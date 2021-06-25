В Самаре высокопоставленных полицейских подозревают в краже

В Самаре под обвинения в хищении денег подпали два полицейских из руководства отдела по линии борьбы с наркотиками горотдела МВД. Информацию подтвердили для Волга Ньюс сразу несколько информированных источников.
"По предварительной версии, и.о. начальника мог взять при обыске деньги - порядка 90 тысяч рублей", - рассказал один из источников.
Собеседник также утверждает, что мужчина уже написал явку с повинной.
По данным другого источника, заместитель руководителя тоже признал случившееся и раскаивается. По предварительным данным, купюры могли быть мечеными, а забрали их при обыске у подозреваемого в торговле наркотиками.
Официальных комментариев от силовых структур пока не поступало.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!