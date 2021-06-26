Три человека утонули в Самарской области за сутки

За сутки с 24 по 25 июня в Самарской области утонули три человека, сообщает ПСС Самарской области.
24 июня 31-летний мужчина утонул около Кировского моста. Тело погибшего обнаружили только в 13:00 следующего дня в 70 м от берега на глубине 5 м.
Помимо этого, 25 июня на первом Чкаловском озере в Волжском районе утонул 31-летний мужчина. В 13:55 погибшего нашли на глубине 4 м и передали полиции.
А в 18:20 спасателям поступил вызов на пляж около Кировского моста. Там утонул 34-летний мужчина. В 19:50 его тело подняли с глубины 5 м.
Как сообщает региональное МЧС, все случаи гибели людей произошли в не предназначенных для купания местах. Ведомство просит жителей области отдыхать в местах, специально оборудованных для купания, проявляйте сознательность у воды, следить за детьми, не оставлять их одних и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Последние комментарии
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.