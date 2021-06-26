Три человека утонули в Самарской области за сутки

За сутки с 24 по 25 июня в Самарской области утонули три человека, сообщает ПСС Самарской области.

24 июня 31-летний мужчина утонул около Кировского моста. Тело погибшего обнаружили только в 13:00 следующего дня в 70 м от берега на глубине 5 м.

Помимо этого, 25 июня на первом Чкаловском озере в Волжском районе утонул 31-летний мужчина. В 13:55 погибшего нашли на глубине 4 м и передали полиции.

А в 18:20 спасателям поступил вызов на пляж около Кировского моста. Там утонул 34-летний мужчина. В 19:50 его тело подняли с глубины 5 м.

Как сообщает региональное МЧС, все случаи гибели людей произошли в не предназначенных для купания местах. Ведомство просит жителей области отдыхать в местах, специально оборудованных для купания, проявляйте сознательность у воды, следить за детьми, не оставлять их одних и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.