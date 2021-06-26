За сутки в Самарской области 212 человек заразились коронавирусом

В Самарской области за сутки 26 июня выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в регионе заразились 66 862 человека. 63 763 зараженных выздоровели, в том числе 183 человека за последние сутки.

Погибли в Самарской области за сутки девять зараженных, а всего — 2233 человека.

В России за последние сутки зафиксировали 21 665 случаев заражения, а за все время — 5 430 750. Выздоровели за сутки 14 347 пациентов, а всего — 4 943 986. Умерли за время пандемии 132 683 заразившихся, в том числе за последние сутки — 619 человек.