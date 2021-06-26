За сутки в Самарской области 212 человек заразились коронавирусом

В Самарской области за сутки 26 июня выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.
За все время пандемии в регионе заразились 66 862 человека. 63 763 зараженных выздоровели, в том числе 183 человека за последние сутки.
Погибли в Самарской области за сутки девять зараженных, а всего — 2233 человека.
В России за последние сутки зафиксировали 21 665 случаев заражения, а за все время — 5 430 750. Выздоровели за сутки 14 347 пациентов, а всего — 4 943 986. Умерли за время пандемии 132 683 заразившихся, в том числе за последние сутки — 619 человек.
Последние комментарии
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966