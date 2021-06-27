Коронавирус 27 июня в Самарской области: 207 зараженных, 11 погибших

В воскресенье, 27 июня, в Самарской области зафиксировали 207 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 67 069 человек. 63 959 из них выздоровели, в том числе 196 за последние сутки.

Погибли за день 11 пациентов, а за все время — 2244.

В России за сутки выявили 20 538 новых зараженных, а всего — 5 451 291. Выздоровели за сутки в стране 12 728 человек, а всего — 4 956 714. Умерли за последний день 599 зараженных, а за все время — 133 282 человека.