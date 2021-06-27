Коронавирус 27 июня в Самарской области: 207 зараженных, 11 погибших

В воскресенье, 27 июня, в Самарской области зафиксировали 207 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии в регионе заразились 67 069 человек. 63 959 из них выздоровели, в том числе 196 за последние сутки.
Погибли за день 11 пациентов, а за все время — 2244.
В России за сутки выявили 20 538 новых зараженных, а всего — 5 451 291. Выздоровели за сутки в стране 12 728 человек, а всего — 4 956 714. Умерли за последний день 599 зараженных, а за все время — 133 282 человека.
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((((
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966