В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

В Самарской области за неделю с 19 по 26 июня в 10 раз увеличилось число желающих сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Специалисты Центра управления регионом Самарской области зафиксировали 10-кратный рост числа желающих записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19. Более тысячи человек хотят прививаться в поликлиниках по месту жительства.

В социальных сетях в конце этой недели специалисты ЦУР зафиксировали обращения жителей Тольятти по поводу отсутствия вакцины в некоторых мобильных пунктах вакцинации. В региональном минздраве отметили, что вакцина в учреждениях здравоохранения Тольятти есть и лишь в некоторых пунктах фиксируется ее снижение. Для повышения доступности вакцину перераспределяют между поликлиниками.