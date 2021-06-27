В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

В Самарской области за неделю с 19 по 26 июня в 10 раз увеличилось число желающих сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Специалисты Центра управления регионом Самарской области зафиксировали 10-кратный рост числа желающих записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19. Более тысячи человек хотят прививаться в поликлиниках по месту жительства.
В социальных сетях в конце этой недели специалисты ЦУР зафиксировали обращения жителей Тольятти по поводу отсутствия вакцины в некоторых мобильных пунктах вакцинации. В региональном минздраве отметили, что вакцина в учреждениях здравоохранения Тольятти есть и лишь в некоторых пунктах фиксируется ее снижение. Для повышения доступности вакцину перераспределяют между поликлиниками.
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((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966