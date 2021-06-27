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Здравоохранение Общество

В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за неделю с 19 по 26 июня в 10 раз увеличилось число желающих сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Специалисты Центра управления регионом Самарской области зафиксировали 10-кратный рост числа желающих записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19. Более тысячи человек хотят прививаться в поликлиниках по месту жительства.

В социальных сетях в конце этой недели специалисты ЦУР зафиксировали обращения жителей Тольятти по поводу отсутствия вакцины в некоторых мобильных пунктах вакцинации. В региональном минздраве отметили, что вакцина в учреждениях здравоохранения Тольятти есть и лишь в некоторых пунктах фиксируется ее снижение. Для повышения доступности вакцину перераспределяют между поликлиниками.

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