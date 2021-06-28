В Самарской области возбудили уголовное дело из-за ДТП, в котором погибли двое детей

СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли двое несовершеннолетних, сообщает ведомство.

Напомним, в 22:50 26 июня на 129 км дороги Самара - Оренбург - Герасимовка столкнулись две легковушки Hyundai и Nissan.

В результате погибли водитель Nissan и несовершеннолетние пассажиры Hyundai 2012 и 2016 годов рождения. Кроме того, в больницу доставили еще семерых пострадавших с травмами различной степени тяжести, в том числе 11-летнего ребенка.

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек").