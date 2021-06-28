На набережной Волги пройдет профилактическая акция "Загар должен быть осознанным"

Во вторник, 29 июня, с 10:00 до 12:00 на набережной Волги под Некрасовским спуском сотрудники Самарского онкодиспансера проведут для жителей и гостей города ежегодную акцию "Загар должен быть осознанным".
Мероприятие в первую очередь направлено на формирование здорового образа жизни и профилактику злокачественных новообразований кожи. Борьба с онкологическими заболеваниями - это одно из ключевых направлений нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Проект предусматривает усиление профилактической работы для повышения эффективности раннего выявления онкологических заболеваний.
Меланома - одна из наиболее агрессивных злокачественных опухолей, которую можно диагностировать на ранних стадиях при обычном осмотре кожных покровов. Более чем 200 случаев меланомы выявляется в Самарской области ежегодно.
Длительное пребывание на солнце без солнцезащитных средств, ультрафиолетовое облучение, травматизация новообразований кожи - это основные причины возникновения данного заболевания. К "группе риска" относятся люди со светлой кожей, а также те, у кого большое количество родинок. Необходимо помнить, что появление подозрительных родинок, вызывающих беспокойство, или видоизменение уже имеющихся - сигнал для обращения к доктору.
В рамках профилактической акции у всех желающих будет возможность проконсультироваться во время прогулки. Под Некрасовским спуском будут принимать врач-онколог областного онкодиспансера и врач-дерматолог Самарского областного кожно-венерологического диспансера.
Последние комментарии
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966