На набережной Волги пройдет профилактическая акция "Загар должен быть осознанным"

Во вторник, 29 июня, с 10:00 до 12:00 на набережной Волги под Некрасовским спуском сотрудники Самарского онкодиспансера проведут для жителей и гостей города ежегодную акцию "Загар должен быть осознанным".

Мероприятие в первую очередь направлено на формирование здорового образа жизни и профилактику злокачественных новообразований кожи. Борьба с онкологическими заболеваниями - это одно из ключевых направлений нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Проект предусматривает усиление профилактической работы для повышения эффективности раннего выявления онкологических заболеваний.

Меланома - одна из наиболее агрессивных злокачественных опухолей, которую можно диагностировать на ранних стадиях при обычном осмотре кожных покровов. Более чем 200 случаев меланомы выявляется в Самарской области ежегодно.

Длительное пребывание на солнце без солнцезащитных средств, ультрафиолетовое облучение, травматизация новообразований кожи - это основные причины возникновения данного заболевания. К "группе риска" относятся люди со светлой кожей, а также те, у кого большое количество родинок. Необходимо помнить, что появление подозрительных родинок, вызывающих беспокойство, или видоизменение уже имеющихся - сигнал для обращения к доктору.

В рамках профилактической акции у всех желающих будет возможность проконсультироваться во время прогулки. Под Некрасовским спуском будут принимать врач-онколог областного онкодиспансера и врач-дерматолог Самарского областного кожно-венерологического диспансера.