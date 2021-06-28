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Банк "Открытие": ОПЕК+ будет бороться с инфляцией, увеличивая добычу нефти

МОСКВА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Анна Морина, руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

- На предстоящем заседании министерского комитета ОПЕК+ может быть решено увеличить предложение нефти с августа на 0,5 тыс. барр. в сутки. Таким образом, уровень добычи в рамках соглашения ОПЕК+ может снизиться до 5,3 млн барр. в сутки. Российские нефтедобытчики и Минэнерго РФ считают, что август - лучшее время для увеличения поставок, поскольку спрос сезонно растет.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, как всегда, призывает к осторожным и обдуманным решениям, но уже практически исключает бездействие в данной ситуации. Также он сослался на необходимость сдерживания инфляции в дополнение к балансировке рынка. Это подтверждает тезис о том, что в настоящий момент цена на нефть стала слишком высокой, а комфортная равновесная цена нефти марки Брент составляет около 70 долларов за баррель.

Цены на нефть сорта Brent уже протестировали уровень $76 за барр., вернувшись к уровню октября 2018 г. Рост цен произошел на фоне значительного восстановления спроса на нефтепродукты в США и Европе, остановки переговоров с Ираном по ядерной сделке и практически отсутствия роста добычи нефти при продолжающемся падении запасов в США. Запасы сырой нефти в США, по данным Минэнерго, по сравнению со средними значениями мая сократились на 20,4 млн барр. под влиянием восстановления работы НПЗ и роста спроса на нефтепродукты.

Падение доллара в пятницу после выхода хороших данных по инфляции цен производителей (ниже ожидаемых) и отсутствию роста потребительских расходов в моменте не повлияли на нефтяные котировки.

Участники рынка внимательно следят за новыми вспышками более заразного "индийского" штамма коронавируса, но пока не корректируют свои ожидания быстрого восстановления экономики в более консервативную сторону. До решения ОПЕК+ мы будем наблюдать волатильность цен в диапазоне 72-75 долларов за баррель и высокую реактивность на новости из кулуаров заседания, а также на данные по новым коронавирусным ограничениям в ключевых странах. С большой долей вероятности альянс примет решение об увеличении объемов добычи, достаточных для возврата цен к уровню 70 долларов за баррель.

Гид потребителя

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