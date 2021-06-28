В Самарской области создадут региональную программу по благоустройству частного сектора

В понедельник, 28 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, которые представляют интересы региона на федеральном уровне.

Участники встречи уделили особое внимание отработке депутатских запросов по просьбам жителей по вопросу развития спортивной инфраструктуры. В частности, речь шла о вводе в эксплуатацию комплекса "МТЛ Арена 2" в Октябрьском районе Самары.

Здание было открыто в 2014 году, однако практически сразу же там были выявлены серьезные проблемы — подтопление паркинга и усадка фундамента, — и с тех пор оно пустовало. На сегодняшний день все недочеты устранены.

В комплексе будет универсальный игровой зал и ледовая арена с необходимым количеством раздевалок и спортивным инвентарем. Универсальный зал будут использовать спортсмены БК "Самара", а ледовую арену отдадут под тренировки для фигурного катания и занятий хоккеем.

По словам временно исполняющего обязанности министра строительства региона Владимира Спиридонова, объект начнет работать уже в сентябре этого года. Дмитрий Азаров поручил ускорить все процессы оформления: "Не позднее 15 августа должно быть все готово. В это время родители вместе с детьми начнут возвращаться в город с отдыха, готовиться к учебному году, и к этому времени должно быть понимание, как будут работать спортивные секции".

Глава Самары Елена Лапушкина представила концепцию развития исторического поселения региональной столицы. Она доложила, что в настоящее время работа развернута в нескольких направлениях.

Одно из них — юридическое — по созданию правовой и методологической основы реновации исторической среды. Второе — экономическое — предполагает формирование комплексной инвестиционно-градостроительной программы в границах исторического поселения. И, наконец, третье, касается разработки пилотных проектов, направленных на восстановление исторических элементов для их приспособления к современному использованию.

"Сейчас проводится работа по паспортизации территории кварталов исторической части города с формированием каталога, описывающего все существующие объекты, их характеристики, сложившиеся структуры землевладений на соответствующей территории, установленные режимы использования. Также подходит к своему завершению работа комиссии по подготовке перечня ценных градоформирующих объектов. Всего их 651", — добавила Елена Лапушкина.

Глава города отметила, что для развития исторического поселения, необходима реконструкция имеющихся инженерных сетей: тепло- и водоснабжения, газовых и электрических сетей, а также водоотведения и ливневой канализации. Эти вопросы сейчас находятся в проработке.

Дмитрий Азаров отметил, что в вопросе разработки концепции нужна скоординированная работа. Губернатор поручил городским властям совместно с профильными министерствами и Корпорацией развития Самарской области до 1 августа утвердить организационный механизм работы с исторической частью столицы региона.

Депутат Госдумы Игорь Станкевич отметил, что все парламентарии готовы подключиться к реализации концепции и поиску инвесторов, которые будут готовы вкладывать средства в сохранение истории и культуры региональной столицы.

"Самара — это настоящий город на Волге. И сегодня все люди отмечают и радуются, как меняется облик, — отметил он. — Мне, как жителю Самары, очень приятно, что поднимаются вопросы именно привидения в порядок центральной части, где есть старые дома. Но важно, что их будут сохранять, привлекая инвестиции. И концепцию развития исторического поселения Губернатор предлагает вынести на обсуждение, что очень важно. Люди должны видеть, что они участвуют в этой работе. И тогда это будет наш городской проект".

Депутаты подняли еще ряд важных вопросов. В частности, Виктор Казаков обратил внимание на необходимость благоустройства общественных территорий в частном секторе: "На фоне положительных изменений по благоустройству в Кировском районе Самары все больше поступает просьб от жителей Зубчаниновки обратить внимание на их территории".

Дмитрий Азаров согласился с тем, что частный сектор меньше охвачен мероприятиями федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", эта проблема характерна не только для Самары, но и для всей области.

В связи с этим глава региона поручил заместителю председателя областного правительства Наталье Катиной разработать региональную программу благоустройства частного сектора.

"Я даю поручение разработать региональную программу по благоустройству частного сектора. Это касается и крупных, и малых городов губернии. Безусловно, здесь потребуются дополнительные усилия со стороны муниципалитетов, а регион готов поддержать такие начинания, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Что касается Самары, руководству города удалось задать высокую планку по благоустройству общественных пространств, многие города равняются на те проекты, которые уже реализованы. Работу нужно продолжать".

Глава региона поручил сформировать предложения по программе не позднее 1 сентября текущего года, а уже к 15 сентября утвердить их.



Отдельно был рассмотрен вопрос ремонта и реконструкции дорог, ведущих из Тольятти в малые населенные пункты, в частности — Ягодное, Хрящевку и Подстепки.

"Проект ремонта дороги на Подстепки готов, сейчас он проходит экспертизу. В октябре уже планируется начать работы со сроком реализации в 2022 году", — пояснил депутат Госдумы Владимир Бокк.

Кроме того, в населенных пунктах, окружающих Автоград, у многих тольяттинцев есть дачи, поэтому летом нагрузка возрастает в несколько раз, что ведет к пробкам и разрушению дорожного полотна.

"Нам необходимо смотреть по каждому населенному пункту и по системам жизнеобеспечения, которые рассчитаны на постоянно проживающих людей. Нужно оценить, как в летний период, когда кратно увеличивается количество людей, системы справляются с нагрузками. Необходимо искать новые решения с точки зрения развития инфраструктуры", — подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил главе Ставропольского района совместно с депутатами, профильными министерствами проработать и предложить варианты комплексных решений.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев поднял вопрос обеспечения безопасности людей на пешеходных переходах.

Губернатор также поручил Елене Лапушкиной проработать комплексное развитие двух крупных магистралей областной столицы — Московского шоссе и Ново-Садовой. Сейчас эти артерии не на всем своем протяжении удобны для использования кем-либо, кроме автомобилистов, представляя собой шоссе.