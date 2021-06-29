На Волге под Тольятти загорелся катер

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В понедельник, 28 июня, в 22:23 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании катера Bayliner на акватории Саратовского водохранилища напротив дома № 27 "а" по ул. Кооперативной мкр. Федоровка Комсомольского района Тольятти, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.