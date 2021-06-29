Под Самарой 44 человека устраняют неисправность на газопроводе

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Во вторник, 29 июня, около 5:09 произошла разгерметизация подземного газопровода диаметром 273 мм на 23 км дороги "Урал" - Муханово в районе с. Хилково в Красноярском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.