Павел Покровский: "Более чем 2 тыс. общественных организаций примут участие в наблюдении за выборами"

В понедельник, 28 июня, Общественная палата России подписала ряд соглашений с НКО по наблюдению за ходом общероссийского голосования.
В подписании документа приняли участие секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, председатель координационного совета организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Александр Брод. Также на подписании соглашения присутствовала исполнительный директор - руководитель аппарата ассоциации юристов России Елена Спиридонова.
"Подписано традиционное соглашение, что позволяет нам эффективно сотрудничать, взаимодействовать в рамках общественного наблюдения. Благодаря организациям, которые вы представляете, благодаря Общественным палатам субъектов РФ мы накопили значительный опыт в вопросах организации общественного мониторинга соблюдения избирательных прав граждан", - отметила секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева.
Подписание соглашений прокомментировал зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский: "От системы ОП регионов более чем 2 тыс. общественных организаций примут участие в наблюдении за выборами 2021 года. А это более чем 100 тыс. наших активных независимых наблюдателей. Причем хочу отметить, что это наши с вами граждане, задействованные в масштабном проекте выборов нынешнего года. Золотой стандарт более строг, чем даже избирательное законодательство, и наша задача - чтобы выборная кампания проходила прозрачно. Я думаю, что мы как представители гражданского общества обеспечим легитимность выборов этого года".
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...