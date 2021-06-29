Павел Покровский: "Более чем 2 тыс. общественных организаций примут участие в наблюдении за выборами"

В понедельник, 28 июня, Общественная палата России подписала ряд соглашений с НКО по наблюдению за ходом общероссийского голосования.

В подписании документа приняли участие секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, председатель координационного совета организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Александр Брод. Также на подписании соглашения присутствовала исполнительный директор - руководитель аппарата ассоциации юристов России Елена Спиридонова.

"Подписано традиционное соглашение, что позволяет нам эффективно сотрудничать, взаимодействовать в рамках общественного наблюдения. Благодаря организациям, которые вы представляете, благодаря Общественным палатам субъектов РФ мы накопили значительный опыт в вопросах организации общественного мониторинга соблюдения избирательных прав граждан", - отметила секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева.

Подписание соглашений прокомментировал зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский: "От системы ОП регионов более чем 2 тыс. общественных организаций примут участие в наблюдении за выборами 2021 года. А это более чем 100 тыс. наших активных независимых наблюдателей. Причем хочу отметить, что это наши с вами граждане, задействованные в масштабном проекте выборов нынешнего года. Золотой стандарт более строг, чем даже избирательное законодательство, и наша задача - чтобы выборная кампания проходила прозрачно. Я думаю, что мы как представители гражданского общества обеспечим легитимность выборов этого года".