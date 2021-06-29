В Самаре открылись два новых круглосуточных прививочных кабинета

В Самаре заработали два новых круглосуточных кабинета - на базе Самарской городской больницы №6 и Самарской городской больницы №10. Всего в Самаре в настоящее время работают три кабинета, в которых можно пройти вакцинацию от коронавируса после 20:00, в том числе ночью.
Круглосуточный кабинет в Куйбышевском районе Самары располагается на базе больницы №10 (ул. Медицинская, 4), телефон 89277461440. С 8:00 до 20:00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения в кабинете 18, после 20:00 - в травматологическом пункте.
В больнице №6 по адресу улица Советской Армии, 56 пройти вакцинацию от COVID-19 можно с 8:00 до 20:00 в кабинете 210, с 20:00 до 7:30 - в кабинете 106, телефон 8(846)2079714.
Напомним, в Самаре круглосуточный кабинет также работает на базе городской больницы №4 (ул. Мичурина, 125), 8(846)3124890.
Пройти вакцинацию в круглосуточных кабинетах в удобное время может любой житель региона. При себе необходимо иметь любой документ, удостоверяющий личность.
Круглосуточный кабинет в Тольятти работает на базе Ставропольской ЦРБ (Автозаводское шоссе, 5), 8(8482)790451.
Кроме того, дополнительные пункты проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время в муниципальных образованиях:
- в Отрадном на базе приемного отделения горбольницы - ул. Ленина, 61, т. 88466122348;
- в Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ - ул. Мамистова, 52, т. 88467624149;
- в Чапаевске на базе приемного покоя ЦГБ - ул. Ленина 104, т. 88463930447;
- в Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ - с. Камышла, улица Победы, 68, т. 88466433741.
Последние комментарии
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966