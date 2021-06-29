В Самаре открылись два новых круглосуточных прививочных кабинета

В Самаре заработали два новых круглосуточных кабинета - на базе Самарской городской больницы №6 и Самарской городской больницы №10. Всего в Самаре в настоящее время работают три кабинета, в которых можно пройти вакцинацию от коронавируса после 20:00, в том числе ночью.

Круглосуточный кабинет в Куйбышевском районе Самары располагается на базе больницы №10 (ул. Медицинская, 4), телефон 89277461440. С 8:00 до 20:00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения в кабинете 18, после 20:00 - в травматологическом пункте.

В больнице №6 по адресу улица Советской Армии, 56 пройти вакцинацию от COVID-19 можно с 8:00 до 20:00 в кабинете 210, с 20:00 до 7:30 - в кабинете 106, телефон 8(846)2079714.

Напомним, в Самаре круглосуточный кабинет также работает на базе городской больницы №4 (ул. Мичурина, 125), 8(846)3124890.

Пройти вакцинацию в круглосуточных кабинетах в удобное время может любой житель региона. При себе необходимо иметь любой документ, удостоверяющий личность.

Круглосуточный кабинет в Тольятти работает на базе Ставропольской ЦРБ (Автозаводское шоссе, 5), 8(8482)790451.

Кроме того, дополнительные пункты проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время в муниципальных образованиях: