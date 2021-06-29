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Здравоохранение Общество

В Самаре открылись два новых круглосуточных прививочных кабинета

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре заработали два новых круглосуточных кабинета - на базе Самарской городской больницы №6 и Самарской городской больницы №10. Всего в Самаре в настоящее время работают три кабинета, в которых можно пройти вакцинацию от коронавируса после 20:00, в том числе ночью.

Круглосуточный кабинет в Куйбышевском районе Самары располагается на базе больницы №10 (ул. Медицинская, 4), телефон 89277461440. С 8:00 до 20:00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения в кабинете 18, после 20:00 - в травматологическом пункте. 

В больнице №6 по адресу улица Советской Армии, 56 пройти вакцинацию от COVID-19 можно с 8:00 до 20:00 в кабинете 210, с 20:00 до 7:30 - в кабинете 106, телефон 8(846)2079714.

Напомним, в Самаре круглосуточный кабинет также работает на базе городской больницы №4 (ул. Мичурина, 125), 8(846)3124890.

Пройти вакцинацию в круглосуточных кабинетах в удобное время может любой житель региона. При себе необходимо иметь любой документ, удостоверяющий личность.

Круглосуточный кабинет в Тольятти работает на базе Ставропольской ЦРБ (Автозаводское шоссе, 5), 8(8482)790451.

Кроме того, дополнительные пункты проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время в муниципальных образованиях:

  • в Отрадном на базе приемного отделения горбольницы - ул. Ленина, 61, т. 88466122348;
  • в Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ - ул. Мамистова, 52, т. 88467624149;
  • в Чапаевске на базе приемного покоя ЦГБ - ул. Ленина 104, т. 88463930447;
  • в Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ - с. Камышла, улица Победы, 68, т. 88466433741.

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