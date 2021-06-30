Рома Ежевичкин расскажет в СОУНБ, "Зачем изобретать велосипед"

В четверг, 8 июля, в 19:00 в Центре изучения книжной культуры СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) состоится лекция Ромы Ежевичкина "Зачем изобретать велосипед". Мероприятие пройдет в рамках проекта "Умный четверг".
Рома Ежевичкин - историк, колумнист, спикер образовательного лектория "15×4". его лекции просты для восприятия и очень увлекательны.
С конца апреля город наполняют велосипедисты. Люди на "двухколесниках" могут раздражать, мешать прогуливаться по велодорожкам, но представить город без них уже невозможно. Рома Ежевичкин расскажет об истории появления велосипеда, его эволюции и о том, как двухколесное средство передвижения изменило общественные устои.
Вход по предварительной регистрации, также можно записаться, позвонив в Центр поддержки и развития чтения СОУНБ: (846) 335-67-12.
Послушать и посмотреть коллекцию лекций, собранных проектом "Умный четверг", можно по здесь.
Последние комментарии
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.