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Культура

Рома Ежевичкин расскажет в СОУНБ, "Зачем изобретать велосипед"

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 8 июля, в 19:00 в Центре изучения книжной культуры СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) состоится лекция Ромы Ежевичкина "Зачем изобретать велосипед". Мероприятие пройдет в рамках проекта "Умный четверг".

Фото: предоставлено СОУНБ

Рома Ежевичкин - историк, колумнист, спикер образовательного лектория "15×4". его лекции просты для восприятия и очень увлекательны.

С конца апреля город наполняют велосипедисты. Люди на "двухколесниках" могут раздражать, мешать прогуливаться по велодорожкам, но представить город без них уже невозможно. Рома Ежевичкин расскажет об истории появления велосипеда, его эволюции и о том, как двухколесное средство передвижения изменило общественные устои.

Вход по предварительной регистрации, также можно записаться, позвонив в Центр поддержки и развития чтения СОУНБ: (846) 335-67-12.

Послушать и посмотреть коллекцию лекций, собранных проектом "Умный четверг",  можно по здесь.

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