В Самарской области закончили расследовать дело об отравленном подсолнечном масле

В Самаре завершено расследование уголовного дела 56-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности и нанесении тяжких травм. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 21 марта 2019 г. главный агроном ООО "Кошелевский посад" получила с зерносклада семена подсолнечника и яд на основе "кумарина", чтобы изготовить приманку для борьбы с грызунами. Рабочие склада смешали компоненты и частично разложили на территории садов. Вторая часть приманки по согласованию с обвиняемой хранилась на территории зерносклада.
В июле 2019 г. женщина выдала для переработки в подсолнечное масло 20 мешков семян подсолнечника, 16 из которых оказались отравлены. Позже изготовленное из отравленного зерна масло попало в столовую пос. Кошелевка, где его использовали для приготовления еды.
В результате 42 гражданина Узбекистана попали в больницы с отравлением. Здоровью потерпевших причинен тяжкий вред. Кроме того, в августе 2019 г. еще один рабочий, а также двое жителей Ульяновской области скончались от отравления.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!