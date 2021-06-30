В Самарской области закончили расследовать дело об отравленном подсолнечном масле

В Самаре завершено расследование уголовного дела 56-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности и нанесении тяжких травм. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 21 марта 2019 г. главный агроном ООО "Кошелевский посад" получила с зерносклада семена подсолнечника и яд на основе "кумарина", чтобы изготовить приманку для борьбы с грызунами. Рабочие склада смешали компоненты и частично разложили на территории садов. Вторая часть приманки по согласованию с обвиняемой хранилась на территории зерносклада.

В июле 2019 г. женщина выдала для переработки в подсолнечное масло 20 мешков семян подсолнечника, 16 из которых оказались отравлены. Позже изготовленное из отравленного зерна масло попало в столовую пос. Кошелевка, где его использовали для приготовления еды.

В результате 42 гражданина Узбекистана попали в больницы с отравлением. Здоровью потерпевших причинен тяжкий вред. Кроме того, в августе 2019 г. еще один рабочий, а также двое жителей Ульяновской области скончались от отравления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.