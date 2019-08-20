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Преступления Происшествия

В связи с гибелью одного из отравившихся под Сызранью рабочих возбуждено уголовное дело

СЫЗРАНЬ. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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СУ СК РФ по Самарской области, в связи с гибелью одного из отравившихся под Сызранью рабочих возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч. 1 ст. 109 УК РФ, сообщают в ведомстве.

Напомним, 17 июля в больницы Самары и Тольятти были госпитализированы 69 граждан Узбекистана с диагнозом "отравление неустановленным веществом". Все они работали в садоводческом предприятии "Кошелевский посад". 15 августа один из госпитализированных мужчин 1990 года рождения скончался в тольяттинской больнице.

Есть версия, что рабочие могли отравиться подсолнечным маслом, произведенным в подсобном хозяйстве Ульяновской области. Этим же малом, предположительно отравились восемь жителей Ульяновска, попавших в больницу с теми же симптомами, что и рабочие Из Сызранского района. Двое из госпитализированных ульяновцев умерли.

Чем отравились люди, пока точно не установлено, но предполагается, что работники могли отравиться препаратом из группы дикумаринов, который используется в крысиных ядах.

"Проводятся все необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в СК РФ.

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