Попавшие в больницы региона рабочие из Узбекистана могли отравиться подсолнечным маслом

69 рабочих из Узбекистана, трудившихся в компании "Кошелевский посад" и попавших в больницы Самарской области, могли отравиться подсолнечным маслом. Такую версию озвучило ульяновское издание ulpravda.ru.

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По данным портала, 69-летний житель с. Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области когда-то давно делал масло, но уже много лет маслобойню забросил. Ни к фермерству, ни к предпринимательству мужчина отношения не имеет, продукт перерабатывал для себя и близких, в небольших объемах. Но недавно к нему обратился знакомый из Сызранского района, который попросил сделать масло из небольшого количества семечек. Знакомым пенсионера оказался сотрудник "Кошелевского посада" и подсолнечник он привез, по некоторым данным, на служебном авто предприятия.

Всего надавили 200 с небольшим литров масла. 15 литров заказчик оставил фермеру за работу. 200 загрузил в машину и увез обратно в Сызранский район. Пенсионер оставил себе пять литров, 10 отдал дочери. Та, в свою очередь, несколько литров продала коллегам. Таким образом восемь человек, которые пробовали масло, попали в больницу в отравлением. В их крови обнаружили кумарин — производное вещество крысиного яда. Двое взрослых умерли, четверо взрослых и двое детей сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Сам горе-маслодел и его супруга живы. Говорят, масло тоже пробовали, но, мол, ничего с ними не случилось.

Вскоре после этого в больницы Самарской области доставили с кровавой рвотой и прочими симптомами, совпадающими по описанию с теми, что были у госпитализированных ульяновцев, 69 граждан Узбекистана. И.о. главного врача тольяттинской городской больницы № 1 Леонид Разливинских предположил, что пострадавшие могли отравиться препаратом из группы дикумаринов, который используется в крысиных ядах. По последним данным, один гражданин Узбекистана умер, четверых госпитализировали в клинику Москвы.

Тем временем, по информации издания, следователи Сызранского района изъяли 180 литров предположительно отравленного масла, но 20 литров кто-то успел реализовать. Кому — пока неизвестно. Выясняется и то, как сотрудник "Кошелевского посада" мог вывезти с предприятия семечки. А они, возможно, заготовлены для мора мышей и крыс, а вовсе не для употребления человеком. Это тоже предстоит выяснить правоохранителям.