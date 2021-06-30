"Росгосстрах" принимает заявления от страхователей, чье имущество пострадало от непогоды

В целом ряде регионов "Росгосстрах" принимает заявления от страхователей, жилье и имущество которых было повреждено 27-29 июня, когда по центральной части России пронеслись ураганные ветра с ливнями, грозами и градом. Страховым событиям в отдельных районах компанией присвоен статус "массового убытка", что означает особый порядок регулирования. Значительную часть формальностей - например, получение в компетентных органах справки о неблагоприятном природном явлении - страховщик возьмет на себя.
В частности, с учетом своего портфеля договоров страхования в различных регионах в компании прогнозируют, что более 200 застрахованных объектов повреждено сильным ветром в Дубенском и Лямберском районах Мордовии, а также в столице республики Саранске.
110 строений могли получить повреждения в различных районах Чувашии, около 60 - в Инзенском районе Ульяновской области, 30 - в Старорусском и Демянском районах Новгородской области.
Работающие там подразделения "Росгосстраха" приступили к приему заявлений от пострадавших, сотрудники компании и страховые агенты консультируют клиентов по порядку необходимых действий для получения возмещения - в том числе о возможности заявить о незначительных повреждениях и оперативно получить выплату по программе "зеленый коридор".
К утру 30 июня 17 заявлений о повреждении домов и дач поступило от страхователей из Москвы и Подмосковья, кроме того, пострадал и автомобиль одного из клиентов с договором автоКАСКО.
В остальных регионах, по которым прошел атмосферный фронт с ливнями, ураганными ветрами и градом, и где у "Росгосстраха" много клиентов с договорами имущественного страхования, - Брянской, Владимирской, Вологодской, Тульской Ярославской областях - также регистрируются единичные страховые случаи, причиной которых стала непогода, но массовых обращений страховщик не ожидает.
"Оперативная реакция на такого рода погодные катаклизмы, квалифицированная помощь клиентам и справедливые выплаты позволяют нам занимать лидирующую позицию в страховании домов и дач россиян, которым наша компания занимается уже 100 лет и накопила колоссальный опыт, - говорит руководитель Блока урегулирования убытков ПАО СК "Росгосстрах" Илья Крайнов. - Специальные регламенты позволяют нам очень быстро перестроить работу подразделений клиентского сервиса и урегулирования убытков на прием массовых заявлений от страхователей, а внедрение технологий дистанционного взаимодействия с клиентами после страхового события существенно ускоряет процесс выплаты возмещения и предоставления тех услуг, которые входят в покрытие продуктов "Росгосстраха" наряду со страховой защитой".
Заявить о страховом событии и получить консультацию клиенты "Росгосстраха" могут, позвонив в Единый контакт-центр компании по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также клиенты могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании www.RGS.ru.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.