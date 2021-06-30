"Росгосстрах" принимает заявления от страхователей, чье имущество пострадало от непогоды

В целом ряде регионов "Росгосстрах" принимает заявления от страхователей, жилье и имущество которых было повреждено 27-29 июня, когда по центральной части России пронеслись ураганные ветра с ливнями, грозами и градом. Страховым событиям в отдельных районах компанией присвоен статус "массового убытка", что означает особый порядок регулирования. Значительную часть формальностей - например, получение в компетентных органах справки о неблагоприятном природном явлении - страховщик возьмет на себя.

В частности, с учетом своего портфеля договоров страхования в различных регионах в компании прогнозируют, что более 200 застрахованных объектов повреждено сильным ветром в Дубенском и Лямберском районах Мордовии, а также в столице республики Саранске.

110 строений могли получить повреждения в различных районах Чувашии, около 60 - в Инзенском районе Ульяновской области, 30 - в Старорусском и Демянском районах Новгородской области.

Работающие там подразделения "Росгосстраха" приступили к приему заявлений от пострадавших, сотрудники компании и страховые агенты консультируют клиентов по порядку необходимых действий для получения возмещения - в том числе о возможности заявить о незначительных повреждениях и оперативно получить выплату по программе "зеленый коридор".

К утру 30 июня 17 заявлений о повреждении домов и дач поступило от страхователей из Москвы и Подмосковья, кроме того, пострадал и автомобиль одного из клиентов с договором автоКАСКО.

В остальных регионах, по которым прошел атмосферный фронт с ливнями, ураганными ветрами и градом, и где у "Росгосстраха" много клиентов с договорами имущественного страхования, - Брянской, Владимирской, Вологодской, Тульской Ярославской областях - также регистрируются единичные страховые случаи, причиной которых стала непогода, но массовых обращений страховщик не ожидает.

"Оперативная реакция на такого рода погодные катаклизмы, квалифицированная помощь клиентам и справедливые выплаты позволяют нам занимать лидирующую позицию в страховании домов и дач россиян, которым наша компания занимается уже 100 лет и накопила колоссальный опыт, - говорит руководитель Блока урегулирования убытков ПАО СК "Росгосстрах" Илья Крайнов. - Специальные регламенты позволяют нам очень быстро перестроить работу подразделений клиентского сервиса и урегулирования убытков на прием массовых заявлений от страхователей, а внедрение технологий дистанционного взаимодействия с клиентами после страхового события существенно ускоряет процесс выплаты возмещения и предоставления тех услуг, которые входят в покрытие продуктов "Росгосстраха" наряду со страховой защитой".

Заявить о страховом событии и получить консультацию клиенты "Росгосстраха" могут, позвонив в Единый контакт-центр компании по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также клиенты могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании www.RGS.ru.