Мужчина из Самарской области заплатит 2 млн руб. за незаконную торговлю алкоголем

Жителя Ставропольского района Самарской области оштрафовали за незаконное хранение и продажу алкоголя, сообщает региональная прокуратура.
В 2019 г. 63-летний мужчина, не имея лицензии, закупал, хранил и продавал алкоголь. Правоохранители изъяли 1624 л этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции общей стоимостью 121 тыс. руб. в гараже подозреваемого в с. Подстепки.
Ставропольский райсуд назначил мужчине штраф 2 млн рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.