Мужчина из Самарской области заплатит 2 млн руб. за незаконную торговлю алкоголем

Жителя Ставропольского района Самарской области оштрафовали за незаконное хранение и продажу алкоголя, сообщает региональная прокуратура.

В 2019 г. 63-летний мужчина, не имея лицензии, закупал, хранил и продавал алкоголь. Правоохранители изъяли 1624 л этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции общей стоимостью 121 тыс. руб. в гараже подозреваемого в с. Подстепки.

Ставропольский райсуд назначил мужчине штраф 2 млн рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.