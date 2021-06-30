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Выборы Власть и политика

Лескин, Матвеев и Ерина возглавили список КПРФ на выборы в губдуму

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общеобластную часть списка КПРФ на выборах в Самарскую губернскую думу возглавили лидер реготделения партии Алексей Лескин, председатель комитета по местному самоуправлению Михаил Матвеев и руководитель фракции Марина Ерина.

Всего в списке 75 кандидатов.

По одномандатным округам выдвинуты 25 кандидатов:

  • Денис Сидоренко (Волжский округ №1);
  • Алексей Белкин (Самарский округ №2);
  • Максим Федоров (Железнодорожный округ №3), известный скандальной историей с увольнением из Фонда капремонта Самарской области;
  • Андрей Войтенко (Куйбышевский округ №4);
  • Алексей Лескин (Новокуйбышевский №5);
  • Степан Филатов (Центральный округ №6);
  • Алексей Краснов (Центральный округ №7), оспаривавший в числе прочих однопартийцев нормативы накопления твердых коммунальных отходов;
  • Павел Турков (Ставропольский округ №8), юрист, который в 2019 г. в видеообращении предложил главе Тольятти Сергею Анташеву уйти в отставку;
  • Геннадий Говорков (Татищевский округ №9), в прошлом возглавлявший ООО "Техкомплект-Ульяновск" Андрея Мурзова;
  •  Анатолий Анискин (Автозаводский округ №10);
  • Сергей Турусин (Безымянский округ №11), известен резонансным расследованием, посвященным фальсификациям выборов в регионе;
  • Алексей Вахрамов (Кировский округ №12);
  • Андрей Ильин (Красноглинский округ №13);
  • Майя Саламатина (Красноярский округ №14);
  • Мухаммат Фатхутдинов (Похвистневский округ №15);
  • Василий Воробьев (Комсомольский округ №16);
  • Сергей Цюпко (Жигулевский округ №17);
  • Марина Ерина (Сызранский округ №18);
  • Александр Чернов (Приволжский округ №19);
  • Лев Храмов (Чапаевский округ №20);
  • Екатерина Луценко (Солнечный округ №21);
  • Михаил Усов (Промышленный округ №22), в прошлом координатор сызранского отделения ЛДПР, ранее был известен в Сызрани как один из топ-менеджеров группы компаний "Криста" Владимира Симонова, руководил ОАО "Сызранский мясокомбинат", входил в совет директоров ОАО "Пластик", возглавлял совместное российско-словенское предприятие ООО "ТПВ-РУС";
  • Алина Бакаева (Советский округ №23);
  • Дмитрий Асеев (Кинельский округ №24);
  • Вячеслав Муртазин (Отрадненский округ №25).

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