Лескин, Матвеев и Ерина возглавили список КПРФ на выборы в губдуму

Общеобластную часть списка КПРФ на выборах в Самарскую губернскую думу возглавили лидер реготделения партии Алексей Лескин, председатель комитета по местному самоуправлению Михаил Матвеев и руководитель фракции Марина Ерина.
Всего в списке 75 кандидатов.
По одномандатным округам выдвинуты 25 кандидатов:
- Денис Сидоренко (Волжский округ №1);
- Алексей Белкин (Самарский округ №2);
- Максим Федоров (Железнодорожный округ №3), известный скандальной историей с увольнением из Фонда капремонта Самарской области;
- Андрей Войтенко (Куйбышевский округ №4);
- Алексей Лескин (Новокуйбышевский №5);
- Степан Филатов (Центральный округ №6);
- Алексей Краснов (Центральный округ №7), оспаривавший в числе прочих однопартийцев нормативы накопления твердых коммунальных отходов;
- Павел Турков (Ставропольский округ №8), юрист, который в 2019 г. в видеообращении предложил главе Тольятти Сергею Анташеву уйти в отставку;
- Геннадий Говорков (Татищевский округ №9), в прошлом возглавлявший ООО "Техкомплект-Ульяновск" Андрея Мурзова;
- Анатолий Анискин (Автозаводский округ №10);
- Сергей Турусин (Безымянский округ №11), известен резонансным расследованием, посвященным фальсификациям выборов в регионе;
- Алексей Вахрамов (Кировский округ №12);
- Андрей Ильин (Красноглинский округ №13);
- Майя Саламатина (Красноярский округ №14);
- Мухаммат Фатхутдинов (Похвистневский округ №15);
- Василий Воробьев (Комсомольский округ №16);
- Сергей Цюпко (Жигулевский округ №17);
- Марина Ерина (Сызранский округ №18);
- Александр Чернов (Приволжский округ №19);
- Лев Храмов (Чапаевский округ №20);
- Екатерина Луценко (Солнечный округ №21);
- Михаил Усов (Промышленный округ №22), в прошлом координатор сызранского отделения ЛДПР, ранее был известен в Сызрани как один из топ-менеджеров группы компаний "Криста" Владимира Симонова, руководил ОАО "Сызранский мясокомбинат", входил в совет директоров ОАО "Пластик", возглавлял совместное российско-словенское предприятие ООО "ТПВ-РУС";
- Алина Бакаева (Советский округ №23);
- Дмитрий Асеев (Кинельский округ №24);
- Вячеслав Муртазин (Отрадненский округ №25).
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...