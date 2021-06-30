Анна Дубасова: Самарская область готова к реабилитации людей, переболевших ковидом

Решение о создании в российских регионах системы реабилитации людей, переболевших коронавирусом, принятое президентом и правительством страны, своевременно и не имеет прецедентов. Об этом заявила главный врач Самарской городской больницы №7 Анна Дубасова, комментируя итоги "Прямой линии" Владимира Путина 30 июня.

По словам руководителя больницы, в Самарской области уже действует программа первого этапа реабилитации после ковида. Выписываясь из стационара, пациент получает возможность подправить здоровье в санатории: несколько подобных учреждений в регионе еще во время второй волны инфекции начали работать именно на реабилитацию и восстановление переболевших жителей.

"Однако то, о чем сказал Владимир Путин - это огромная программа, о которой было сказано и на недавнем съезде "Единой России". В стране будут выделены колоссальные средства на создание, развитие и внедрение программы реабилитации для пациентов, перенесших ковид. И сделано это должно быть в очень короткие сроки. Мы, медицинские работники, аплодировали этому решению стоя", - сказала Анна Дубасова.

По ее словам, первым этапом этой работы станет диспансеризация. Соответствующая углубленная программа для тех, кто перенес коронавирус, стартует в регионе 1 июля. На первом этапе в медицинские учреждения пригласят тех, кто переболел в тяжелой форме, но окончательная задача - это стопроцентная диспансеризация.

"Параллельно этому будет создаваться программа реабилитации - необходимо понять, где у нас появится шквал проблем. Необходимо создать базу данных, которая покажет, в каком объеме и какая именно реабилитация нам нужна. Самое главное, и об этом президент тоже сказал на съезде "Единой России" - эта программа также должна охватить 100 процентов переболевших ковидом. Уже сейчас мы видим, что бесследно это не проходит ни для кого. Людей нужно восстановить", - подчеркнула главный врач.

Она добавила, что в Самарской области имеется "прекрасный санаторный фонд" - именно в этих учреждениях будут внедрять разработанные методики реабилитации пострадавших жителей.

"Решение президента очень своевременно , ведь если мы отложим реабилитацию на потом, то мы будем уже не реабилитировать, а лечить больных людей", - отметила Анна Дубасова.

Она также коснулась и других тем, о которых президента России спрашивали жители регионов. В частности, это поддельные сертификаты о вакцинации.

"Владимир Путин сказал точно - это мошенничество, притом очень опасное, потому что оно связано со здоровьем людей. Главные врачи больниц в числе первых начали говорить, что такая проблема может возникнуть. Мы надеемся, что органы правопорядка будут оперативно вычислять нечистых на руку людей. Наша же задача - широко информировать жителей о том, что настоящий сертификат уникален, каждой ампуле присвоен серийный номер, отследить ее движение очень просто", - сказала Анна Дубасова.

Главный врач также прокомментировала проблему медицинских отводов: по ее словам, оснований для таких ситуаций немного. В Самарской области в этом отношении проведена большая работа, решения принимает не один специалист, а врачебная комиссия. Необходимо донести информацию и до работников небольших частных медицинских центров, чтобы не возникало конфликтов.