Анна Дубасова: Самарская область готова к реабилитации людей, переболевших ковидом

Решение о создании в российских регионах системы реабилитации людей, переболевших коронавирусом, принятое президентом и правительством страны, своевременно и не имеет прецедентов. Об этом заявила главный врач Самарской городской больницы №7 Анна Дубасова, комментируя итоги "Прямой линии" Владимира Путина 30 июня.
По словам руководителя больницы, в Самарской области уже действует программа первого этапа реабилитации после ковида. Выписываясь из стационара, пациент получает возможность подправить здоровье в санатории: несколько подобных учреждений в регионе еще во время второй волны инфекции начали работать именно на реабилитацию и восстановление переболевших жителей.
"Однако то, о чем сказал Владимир Путин - это огромная программа, о которой было сказано и на недавнем съезде "Единой России". В стране будут выделены колоссальные средства на создание, развитие и внедрение программы реабилитации для пациентов, перенесших ковид. И сделано это должно быть в очень короткие сроки. Мы, медицинские работники, аплодировали этому решению стоя", - сказала Анна Дубасова.
По ее словам, первым этапом этой работы станет диспансеризация. Соответствующая углубленная программа для тех, кто перенес коронавирус, стартует в регионе 1 июля. На первом этапе в медицинские учреждения пригласят тех, кто переболел в тяжелой форме, но окончательная задача - это стопроцентная диспансеризация.
"Параллельно этому будет создаваться программа реабилитации - необходимо понять, где у нас появится шквал проблем. Необходимо создать базу данных, которая покажет, в каком объеме и какая именно реабилитация нам нужна. Самое главное, и об этом президент тоже сказал на съезде "Единой России" - эта программа также должна охватить 100 процентов переболевших ковидом. Уже сейчас мы видим, что бесследно это не проходит ни для кого. Людей нужно восстановить", - подчеркнула главный врач.
Она добавила, что в Самарской области имеется "прекрасный санаторный фонд" - именно в этих учреждениях будут внедрять разработанные методики реабилитации пострадавших жителей.
"Решение президента очень своевременно , ведь если мы отложим реабилитацию на потом, то мы будем уже не реабилитировать, а лечить больных людей", - отметила Анна Дубасова.
Она также коснулась и других тем, о которых президента России спрашивали жители регионов. В частности, это поддельные сертификаты о вакцинации.
"Владимир Путин сказал точно - это мошенничество, притом очень опасное, потому что оно связано со здоровьем людей. Главные врачи больниц в числе первых начали говорить, что такая проблема может возникнуть. Мы надеемся, что органы правопорядка будут оперативно вычислять нечистых на руку людей. Наша же задача - широко информировать жителей о том, что настоящий сертификат уникален, каждой ампуле присвоен серийный номер, отследить ее движение очень просто", - сказала Анна Дубасова.
Главный врач также прокомментировала проблему медицинских отводов: по ее словам, оснований для таких ситуаций немного. В Самарской области в этом отношении проведена большая работа, решения принимает не один специалист, а врачебная комиссия. Необходимо донести информацию и до работников небольших частных медицинских центров, чтобы не возникало конфликтов.
Последние комментарии
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966