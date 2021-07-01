Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Уимблдоне

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова уверенно переиграла Ану Богдан из Румынии в первом круге Уимблдона со счетом 6:2, 6:2, сообщает championat.com.

Продолжительность встречи составила 58 минут. За всю игру Павлюченкова сумела выполнить 5 эйсов, сделать 2 двойные ошибки и реализовать 4 брейк-пойнта из 9. На счету Богдан ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге россиянка встретится с победителем пары Кристина Плишкова (Чехия) — Астра Ширма (Австралия).