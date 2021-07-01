Дмитрий Азаров проверил ход строительства нового COVID-госпиталя в Самаре

В четверг, 1 июля, губернатор Дмитрий Азаров проверил готовность к приему пациентов нового модульного инфекционного корпуса для больных коронавирусом, который строится на территории Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина.

COVID-госпиталь рассчитан на 70 коек, из которых десять — реанимационные. Ко всем подведен кислород. Как отметил главный врач СОКБ Сергей Пушкин, именно этого количества должно хватать для того, чтобы оказывать помощь больным с осложненным течением COVID-19. Помимо этого, проектом предусмотрено два спецблока с отдельными выходами для пациентов с особо опасными инфекциями.

Отделение возводится по поручению Дмитрия Азарова. Работы на территории ведущей клиники региона начались в декабре прошлого года, а первых пациентов госпиталь рассчитывает принять уже в августе.

Каркас здание возвели за рекордные пять месяцев с применением передовых строительных технологий. Инфекционный корпус полностью автономен, энергоэффективен и, несмотря на внешнюю легкость конструкции, по прочности не уступает объектам капитального строительства.

Внутреннее оснащение здания - тоже на высоте: здесь устроено несколько контуров вентиляционного оборудования со сложными бактерицидными фильтрами, а системы, по которым будут подаваться медицинские газы, вмонтированы в потолок. В модуле, где будут проводить КТ-исследования, установлены рентгенозащитные окна и двери, а в стены по периметру вмонтированы свинцовые панели.

Как пояснил губернатору Сергей Пушкин, новый COVID-госпиталь будет оказывать помощь самым тяжелым пациентам с сопутствующими патологиями. В том числе, сюда их будут переводить из других госпиталей.

"Это пациенты, у которых на фоне коронавирусной инфекции развилась хирургическая патология, или которые, наоборот, с коронавирусной инфекцией получили осложнения. Это касается больных с инсультом, инфарктом, тех, кто нуждаются в заместительной почечной терапии. То есть, групп пациентов, которым необходим мультидисциплинарный подход", — пояснил главврач.

Здание уже передано медикам. Сейчас параллельно с окончательной доводкой помещений идет подготовка к установке высокотехнологичного медицинского оборудования. Уже начался монтаж самого необходимого аппарата — компьютерного томографа Optima, который сочетает в себе мощные диагностические возможности при оптимизированной лучевой нагрузке на человека. Это уже пятый КТ, который будет работать в больнице Середавина.

Дмитрий Азаров поинтересовался у главврача, какие есть риски по реализации проекта в установленные сроки? Сергей Пушкин заверил: к 20 июля COVID-госпиталь полностью оснастят, и он будет готов принимать пациентов. В эти же сроки в полной готовности будет и новое отделение в Тольяттинской городской больнице № 5.

"Две наши ведущие клиники, два ведущих COVID-госпиталя получают новые инфекционные корпуса на 70 коек, которые, конечно же, укрепляют нашу систему здравоохранения в преддверии возможного негативного сценария распространения коронавирусной инфекции, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Это крайне важно сегодня и для врачей, и для системы здравоохранения в целом и, конечно, для тех пациентов, которые, возможно, будут переносить инфекцию. Но знаете, самый лучший, идеальный сценарий, чтобы этот корпус пустовал".

Ежедневно в регионе фиксируется значительное количество инфицированных. Единственная на данный момент возможность защитить себя — это вакцинация.

"Прививаться лучше, чем болеть — всем это хорошо известно. И я рассчитываю, что темпы вакцинации, которые мы набрали, будут продолжены. Это будет главной защитой всех жителей Самарской области. Тем не менее, мы будем готовиться к худшему сценарию. Мы заканчиваем строительство новых корпусов, мы разработали четкий поэтапный план перевода коечного фонда, если этого потребует ситуация, под ковид. Мы провели полную ревизию всего оборудования, запасов лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты. Мы во всеоружии. Понадобится ли нам весь этот арсенал, зависит только от жителей Самарской области, от того, как активно мы будем вакцинироваться и приобретать общественный иммунитет", — резюмировал Дмитрий Азаров.