К Константину Доладову обратились жители Железнодорожного района

Несанкционированные свалки строительного и крупногабаритного мусора являются давней городской проблемой и вызывают справедливый гнев горожан, вынужденных решать проблемы строителей, ремонтников и их заказчиков за счет своих нервов и сил.
К председателю Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константина Доладова обратились жители домов № 122 и 124 на ул. Ленинградская с жалобой на стихийную свалку крупногабаритного и строительного мусора.
Для оперативного решения вопроса Константин Доладов в тот же день выехал на осмотр территории, где образовалась свалка, и лично встретился с неравнодушными жильцами. Мусор был убран незамедлительно, но проблему стихийно образующейся свалки надо решать системно.
Совместно с представителями администрации Железнодорожного района и МП "Жиллидер" был определен план последующих мероприятий по решению проблемы. Сейчас обсуждается техническая возможность установки системы видеонаблюдения на данной территории, которая может в дальнейшем предупредить противоправные действия со стороны недобросовестных людей.
"Хотим на примере этой модельной ситуации, с которой столкнулись жители Железнодорожного района, отработать алгоритм действий, который позволит привлекать к административной ответственности любителей решать свои проблемы за счет комфорта горожан и их экологического благополучия", — подчеркнул Константин Доладов.
При установлении виновника, организовавшего свалку мусора, он может быть привлечен к административной ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП). Но штраф, который обязан заплатить нарушитель (от 500 руб. до 1 тыс. частное лицо или ИП, от 10 тыс. до 20 тыс. руб. юридическое лицо), сегодня не стимулирует его соблюдать законодательство. Поэтому назрела необходимость в законодательной инициативе, ужесточающей административную ответственность виновных в образовании стихийных свалок строительного мусора лиц, а также расширяющей полномочия муниципалитетов в решении этой острой проблемы города.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.