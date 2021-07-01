К Константину Доладову обратились жители Железнодорожного района

Несанкционированные свалки строительного и крупногабаритного мусора являются давней городской проблемой и вызывают справедливый гнев горожан, вынужденных решать проблемы строителей, ремонтников и их заказчиков за счет своих нервов и сил.

К председателю Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константина Доладова обратились жители домов № 122 и 124 на ул. Ленинградская с жалобой на стихийную свалку крупногабаритного и строительного мусора.

Для оперативного решения вопроса Константин Доладов в тот же день выехал на осмотр территории, где образовалась свалка, и лично встретился с неравнодушными жильцами. Мусор был убран незамедлительно, но проблему стихийно образующейся свалки надо решать системно.

Совместно с представителями администрации Железнодорожного района и МП "Жиллидер" был определен план последующих мероприятий по решению проблемы. Сейчас обсуждается техническая возможность установки системы видеонаблюдения на данной территории, которая может в дальнейшем предупредить противоправные действия со стороны недобросовестных людей.

"Хотим на примере этой модельной ситуации, с которой столкнулись жители Железнодорожного района, отработать алгоритм действий, который позволит привлекать к административной ответственности любителей решать свои проблемы за счет комфорта горожан и их экологического благополучия", — подчеркнул Константин Доладов.

При установлении виновника, организовавшего свалку мусора, он может быть привлечен к административной ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП). Но штраф, который обязан заплатить нарушитель (от 500 руб. до 1 тыс. частное лицо или ИП, от 10 тыс. до 20 тыс. руб. юридическое лицо), сегодня не стимулирует его соблюдать законодательство. Поэтому назрела необходимость в законодательной инициативе, ужесточающей административную ответственность виновных в образовании стихийных свалок строительного мусора лиц, а также расширяющей полномочия муниципалитетов в решении этой острой проблемы города.