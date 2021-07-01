В Самаре под грузовым поездом погиб мужчина

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В среду, 30 июня, в Самаре поезд насмерть сбил мужчину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила старший следователь Самарского СО Приволжского СУТ СК РФ Светлана Шатохина.