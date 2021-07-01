Банк "Открытие": размещения ОФЗ могут остаться на низком уровне до решения по ключевой ставке

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research":
- Последние аукционы ОФЗ показали минимальный в этом году объем привлечения. Были удовлетворены заявки только по одному выпуску на сумму 8,5 млрд рублей. Размещение второго выпуска Минфин отменил, так как цены оказались выше ожидаемых.
По сравнению с ситуацией неделей ранее, бескупонные доходности на сроках до 15 лет выросли на 10-15 б. п., все ближе подбираясь к отметке 7,3%, на которой заякорены длинные 30-летние доходности. Вероятно, рыночные игроки весьма всерьез восприняли заявление Э. Набиуллиной о том, что Банк России на следующем заседании будет рассматривать варианты повышения ключевой ставки от 25 до 100 б. п. и хотят от Минфина премию за риск резкого увеличения ключевой ставки. Инвесторов, в целом, можно понять, учитывая, что речь идет о бумагах с погашением через 10 и 15 лет с достаточно большой дюрацией. Минфин же рассматривает текущую ситуацию как временную и не готов эту премию рынку предоставить.
Если это так, то рост размещений может сохранятся на низком уровня до следующего заседания Банка России или новых комментариев представителей регулятора.
Последние комментарии
Не все так просто в королевстве(
значит Самарскую область ждет инфляция
ёёё! так дорого!