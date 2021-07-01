В Самаре открыли обновленную Вертолетную площадку

В четверг, 1 июля, в Красноглинском районе Самары открылась Вертолетная площадка. Обновленное пространство уже посетила глава города Елена Лапушкина.

Еще в 2019 г. провели воркшоп, чтобы сформировать концепцию территории смотровой площадки. По итогам обсуждения разработали проект комплексного благоустройства.

Основой концепции развития Вертолетной площадки стало создание идеального место для отдыха с прогулочными маршрутами, смотровыми площадками, детскими и другими площадками для отдыха и досуга (террасы для отдыха), установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, шезлонги, садовая и парковая мебель), парковок, а также устройство полноценного освещения. Работы проходили в рамках государственной программы Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2022 годы". Реконструкцию и благоустройство вели при личной поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

"Символично, что сегодня на Вертолетной площадке присутствуют молодожены. Очень хочется, чтобы это место стало по-настоящему семейным, где можно собираться с детьми и близкими, чтобы полюбоваться на Волгу. Пусть это место наполняет нас силой и любовью к родному городу", - поделилась своими впечатлениями Елена Лапушкина.

На открытии глава Самары вместе с депутатом Госдумы Виктором Казаковым поздравила молодоженов и вручила им подарки от администрации. "От души поздравляю вас с этим важным событием и надеюсь, что этот день навсегда останется у вас в памяти. Спасибо, что сегодня разделили с нами радость открытия Вертолетной площадки", - поблагодарила молодоженов Елена Лапушкина.