В Самаре открыли обновленную Вертолетную площадку

В четверг, 1 июля, в Красноглинском районе Самары открылась Вертолетная площадка. Обновленное пространство уже посетила глава города Елена Лапушкина.
Еще в 2019 г. провели воркшоп, чтобы сформировать концепцию территории смотровой площадки. По итогам обсуждения разработали проект комплексного благоустройства.
Основой концепции развития Вертолетной площадки стало создание идеального место для отдыха с прогулочными маршрутами, смотровыми площадками, детскими и другими площадками для отдыха и досуга (террасы для отдыха), установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, шезлонги, садовая и парковая мебель), парковок, а также устройство полноценного освещения. Работы проходили в рамках государственной программы Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2022 годы". Реконструкцию и благоустройство вели при личной поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
"Символично, что сегодня на Вертолетной площадке присутствуют молодожены. Очень хочется, чтобы это место стало по-настоящему семейным, где можно собираться с детьми и близкими, чтобы полюбоваться на Волгу. Пусть это место наполняет нас силой и любовью к родному городу", - поделилась своими впечатлениями Елена Лапушкина.
На открытии глава Самары вместе с депутатом Госдумы Виктором Казаковым поздравила молодоженов и вручила им подарки от администрации. "От души поздравляю вас с этим важным событием и надеюсь, что этот день навсегда останется у вас в памяти. Спасибо, что сегодня разделили с нами радость открытия Вертолетной площадки", - поблагодарила молодоженов Елена Лапушкина.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.