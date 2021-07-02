Дарья Касаткина закончила выступление на турнире в Великобритании

Тольяттинская 24-летняя теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг Уимблдона, пишет championat.com.

Во втором круге россиянка проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко. Встреча прошла в трех сетах и завершилась со счетом 6:1, 3:6, 8:6 в пользу Остапенко.

Касаткина 2 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15. На счету Остапенко — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 10 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде турнира Остапенко сразится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Ализе Корне (Франция).