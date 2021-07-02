В Самаре на пр. Кирова из-под земли забил фонтан с высотку

В четверг, 1 июля, в Самаре на пр. Кирова у "Самолета" произошел прорыв на водоводе.

В результате дефекта на теплосетях из-под земли забил фонтан высотой с многоэтажный дом. Видео с места событий выложили горожане в соцсетях.

Напомним, что с 30 июня по 13 июля 2021 года в Промышленном и Кировском районах проводятся гидравлические испытания 3-й и 4-й тепломагистралей Самарской ТЭЦ. В связи с этим приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций части Промышленного и Кировского районов в границах улиц: Ракитовское шоссе – ул. Мелекесская – ул. Магистральная – ул. Литвинова – Конный проезд - ул. Земеца – ул. Воеводина – ул. Товарная – пр.К.Маркса – ул. Алма-Атинская – ул. Стара-Загора – пр. Кирова – Московское шоссе – ул. Ново-Вокзальная – ул. Солнечная – ул. Ташкентская.

Энергетики призывают горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и сообщать обо всех обнаруженных дефектах или фактах отсутствия крышек люков на тепловых камерах диспетчерам ПТС на круглосуточную интернет-приемную teplo.energy.