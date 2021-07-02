Локальный туризм в Самарской области: эксперт - о перспективах развития

В Самарской области активно развивается туристическая инфраструктура. Однако, по данным экспертов, она используется всего на 42%. О том, почему важно загружать имеющуюся инфраструктуру, и какие шаги для этого предпринимаются, рассказал порталу "Волга Ньюс" генеральный директор агентства бизнес-туризма, руководитель АНО "Агентство бизнес-коммуникаций" Сергей Рыжов.

Бизнес-туризм

По словам Сергея Рыжова, Самарская область — регион, в котором деловой туризм имеет сильные позиции, сформировавшиеся за последние десятилетия и свидетельствующие о развитости предприятий и деловой активности губернии. Одним из катализаторов развития бизнес-туризма стала подготовка к ЧМ-2018 по футболу.

"Перед проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 г. мы усилили позиции в продвижении направления, так как понимали, что с развитием инфраструктуры, в том числе, возведением отеля "Лотте" и пиар-кампанией, интерес к региону вырастет", — рассказывает спикер.

За последние два года агентство бизнес-туризма, возглавляемое Сергеем Рыжовым, совместно с правительством Самарской области сумели добиться того, что в специальном рейтинге событийного потенциала регионов РФ регион переместился с 16 места (в 2019 г.) на восьмое.

"Во время пандемии мы поняли, что нужно усилить пиар-кампанию. В противном случае мы ослабим позиции по сравнению с регионами, демонстрирующими хорошую инфраструктуру и готовность организовывать крупные деловые мероприятия в новом формате business and pleasure, — продолжает Сергей Рыжов. — Мы провели два Mice day`s с командой правительства, показали возможности региона, провели стратегическую сессию вместе с Национальным конгресс-бюро, и это дало хороший эффект. Вышли статьи в изданиях российского и международного уровня с охватом в 250 тыс., где было отмечено, что Самарская область может заявлять себя как сильный регион именно по деловому туризму. Сегодняшняя картина: этим летом отели получают хорошие группы по деловому туризму и бизнес-мероприятиям".

Эксперт считает, что работу в данном направлении необходимо продолжать, капиталоемкий сегмент должен развиваться:

"Любая конференция оставляет в Самарской области в 3-4 раза больше средств, чем индивидуальные туристы. К тому же, если регион достойно проводит мероприятия, то в будущем деловой турист вернется сюда уже с личной поездкой", — рассуждает собеседник ВН.

Сергей Рыжов также добавил: в 2021 г. от Самарской области подано рекордное количество заявок на профессиональную премию в области делового туризма и MICE — Russian Business Travel & MICE Award. Голосование стартует с 1 июля, а итоги будут подведены в международный День туризма, 27 сентября.

"Надеемся, что наш регион будет оценен, и многие компании получат достойные премии", — сказал он.

Промышленный туризм

По мнению Сергея Рыжова, Самарская область — родоначальник такого направления, как промышленный туризм. В 2018 г. его агентство бизнес-туризма разработало методологию по развитию промышленного туризма и презентовало губернатору. Проект был подан в Агентство стратегических инициатив и стал одной из лучших практик, войдя в топ-100 сильных идей нового времени по версии АСИ.

Количество предприятий, готовых проводить для всех желающих экскурсии, непрерывно растет.

"Уже 15 предприятий проводят экскурсии, еще около 10 — заинтересованы и планируют", — прокомментировал эксперт.

Среди тех, кто проводит экскурсии: завод "Самарский стройфарфор", ООО "Пивоваренная компания "Балтика", Жигулевский пивоваренный завод, завод "Данон Россия", ООО фирма "Нектар", Самарский булочно-кондитерский комбинат, комбинат "Краюха", а также победители всероссийского конкурса "Турмаршрут" в номинации "Лучший промышленный маршрут" — вагонно-ремонтное депо ОАО РЖД и т. д.

"Сейчас активно ведем переговоры с АО "АвтоВаз" в части организации экскурсий на конвейер LADA Sport, где собираются именно спортивные версии. Парфюмерная компания "Весна" также заинтересована в сотрудничестве, — анонсирует планы Сергей Рыжов. — А в рамках всероссийского акселератора планируем выйти на сотрудничество с заводом "Прогресс", чтобы популяризировать нашу промышленность и возрождать гордость за родной край".

Перечисленное, по словам спикера, демонстрирует тренд на качество и открытость промышленности, готовность к диалогу с потребителем.

"Также проанонсирую, что 5 июля на международной промышленной выставке "Иннопром" мы объявим о всероссийском акселераторе по промышленному туризм. Тендер на его проведение выиграла наша компания. Таким образом, Самарская область продолжит заданный темп в передаче лучших практик и обучении других регионов в этой сфере, — комментирует специалист. — Конечно, пандемия регулярно вносит корректировки в планы. Предприятия временно становятся не доступны для экскурсантов. Но, надеюсь, после проведения профилактических мер и вакцинации мы перейдем в стандартный режим, и заводы и региональные бренды смогут посещать как туристы, так и местные жители, а также школьники в целях профориентации".

Событийный туризм

Один из флагманов событийного туризма в регионе — недавно завершившийся "ВолгаФест". Из традиционных мероприятий — Грушинский фестиваль и другие события, которые проходят в области на регулярной основе.

По словам Сергея Рыжова, рынок событийного туризма пострадал в пандемию сильнее всего. Однако антиковидные меры не мешают развивать направление даже в условиях кризиса:

"Мы подписали соглашение по привлечению инвестиций в инвестиционный сектор туризма. Создана соответствующая платформа, и местный туризм совместно с региональным минэкономразвития и департаментом туризма Самарской области ведет переговоры с федеральными инвесторами. Необходимо заводить новых инвесторов в регион, демонстрировать возможности и потенциал для строительства новых загородных комплексов, отелей, площадок для активного отдыха", — комментирует специалист.

Он сообщил, что планы по комплексной работе с потенциальными инвесторами положительно оценили в Национальном конгресс-бюро, и в Ростуризме.

"Мы готовы везти инвестора, заинтересованного во вложении именно в туристические объекты, — от этапа подбора площадки для него, привлечения имеющихся мер поддержки, которые есть у минэкономразвития для бизнеса и до сопровождения в департаменте туризма. Такая комплексная работа, проводимая нашим Агентством бизнес-коммуникаций, способствует развитию инфраструктурных возможностей", — констатирует собеседник ВН.

Кроме того, Сергей Рыжов поделился мнением относительно популяризации внутреннего туризма среди жителей Самарской области. Он отметил, что популяризацию нужно проводить на регулярной основе, а один из удачных примеров, — проект "Поехали!", реализуемый департаментом туризма.

"В этом году мы сделали хороший рывок, и когда жители губернии в федеральных СМИ видят или читают сюжеты о Самаре, начинают проявлять повышенный интерес к собственному региону. Поэтому, чем больше в СМИ будет создано тематических ознакомительно-информационных продуктов, тем больше наше население будет вовлечено в этот процесс", — убежден Сергей Рыжов.

Не осталась без внимания эксперта и оценка существующих нынче экскурсионных бюро — частных организаций, сформировавшихся благодаря инициативным горожанам, желающим популяризировать историю Самары.

"По сути, речь идет о совершенно новом поколении экскурсионных бюро, считаю, это направление будет развиваться. Сейчас оно популярно и развивается во всем мире. Большой плюс — организаторы-активисты дают работу новому поколению экскурсоводов. В целом туризм — та, отрасль, которая дает возможность местному населению реализоваться, — прокомментировал эксперт. — Безусловно, в следующем году будет введена обязательная аккредитация экскурсоводов. Проходить ее нужно, поскольку контент и качество методологии должны быть на высшем уровне в Самарской области. Думаю, в дальнейшем подобные экскурсионные бюро вольются в хороший темп развития, и их будет становиться все больше".