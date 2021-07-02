В Красноярском районе ликвидирован крупный пожар в дачном массиве

В среду, 30 июня, примерно в 23:25 произошел пожар в СНТ "Дачница" в Красноглинском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел дачный дом на площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 36 человек, которые ликвидировали пожар 1 июля в 1:22.

На пожаре никто не пострадал, однако дачный дом сгорел полностью.

В региональном управлении МЧС России предварительной причиной пожара называют аварийный режим работы электропроводки, и призывают жителей Самарской области быть внимательными при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывать его ремонт.