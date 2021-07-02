В Самарской области установлен суточный рекорд по количеству жителей, сделавших прививку от коронавируса

В четверг, 1 июля, в прививочных пунктах губернии прошли вакцинацию 13 875 человек — это рекордное количество.
Всего на сегодняшний день первую дозу вакцины получили более 555 тысяч жителей. Полностью двумя компонентами вакцины привиты свыше 426 тысяч человек. В последние дни отмечается увеличение числа жителей, сделавших выбор в пользу вакцинации.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за это важное решение: "Огромное спасибо всем, что откликнулись. Только все вместе мы можем сформировать коллективный иммунитет и уберечь себя и близких от тяжелого течения заболевания, последствий опасной инфекции. Это важно успеть сделать до осени, до подъема заболеваемости сезонными вирусными инфекциями. Надеюсь, каждый, у кого нет медицинских противопоказаний, сознательно подойдет к этому вопросу и вакцинируется. Берегите себя и будьте здоровы!"
Напомним, в прививочной кампании в регионе задействованы 66 организаций, организовано 168 прививочных пунктов, работают 24 передвижных комплекса. Для повышения доступности вакцинации от новой коронавирусной инфекции работают круглосуточные прививочные кабинеты в городах и районах губернии, в областной столице их количество увеличено до 3.
Последние комментарии
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?