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Здравоохранение Общество

В Самарской области установлен суточный рекорд по количеству жителей, сделавших прививку от коронавируса

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 1 июля, в прививочных пунктах губернии прошли вакцинацию 13 875 человек — это рекордное количество.

Всего на сегодняшний день первую дозу вакцины получили более 555 тысяч жителей. Полностью двумя компонентами вакцины привиты свыше 426 тысяч человек. В последние дни отмечается увеличение числа жителей, сделавших выбор в пользу вакцинации.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за это важное решение: "Огромное спасибо всем, что откликнулись. Только все вместе мы можем сформировать коллективный иммунитет и уберечь себя и близких от тяжелого течения заболевания, последствий опасной инфекции. Это важно успеть сделать до осени, до подъема заболеваемости сезонными вирусными инфекциями. Надеюсь, каждый, у кого нет медицинских противопоказаний, сознательно подойдет к этому вопросу и вакцинируется. Берегите себя и будьте здоровы!"

Напомним, в прививочной кампании в регионе задействованы 66 организаций, организовано 168 прививочных пунктов, работают 24 передвижных комплекса. Для повышения доступности вакцинации от новой коронавирусной инфекции работают круглосуточные прививочные кабинеты в городах и районах губернии, в областной столице их количество увеличено до 3.

Гид потребителя

Последние комментарии

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:21 В Самарской области 400 тыс. жителей привиты от COVID-19

((((

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:18 Жители Хрящевки прошли вакцинацию в мобильном комплексе

Очередная реклама вакцинации ((((

Ирина Степанова 18 мая 2021 09:05 Действие антиковидных ограничений в Самарской области продлено до 24 мая

Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.

Валерий Коробко 22 апреля 2021 11:57 1400 жителей Самарской области умерли от коронавируса

Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?

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