Дмитрий Азаров: "Я восхищен вашим поступком, вашим подвигом!"

В пятницу, 2 июля, во время рабочей поездки в Жигулевск губернатор Дмитрий Азаров вручил благодарности пятерым жителям города, которые в прошлые выходные в акватории Волги спасли шестилетнего мальчика.

Настоящими героями стали спасатели жигулевской поисково-спасательной службы Александр Козлов и Денис Ромащенко, учитель школы №9 Алексей Новгородцев, фельдшер скорой помощи Светлана Камышанова и менеджер "Росстетей" Евгений Мачков.

Инцидент произошел на пляже Жигулевска 27 июня. Женщина с двумя детьми шести и семи лет отдыхала на берегу Волги, когда заметила, что младшего ребенка рядом нет.

В Жигулевске спасли утонувшего ребенка В воскресенье, 27 июня, сотрудники поисково-спасательного отряда Жигулевска спасли шестилетнего утонувшего ребенка. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

В течение пяти минут спасатели, а также невольные свидетели подняли мальчика с глубины и доставили на берег. Ребенок к этому моменту уже не дышал. Сотрудники ПСС вместе со Светланой Камышановой провели комплекс реанимационных мероприятий, и когда малыш задышал, его передали медикам скорой.

От имени жителей региона и от себя лично Дмитрий Азаров поблагодарил жигулевцев за мужество и самоотверженность. "Я восхищен вашим поступком, вашим подвигом, когда не раздумывая, по зову сердец, вы бросились на помощь и спасли эту жизнь. Жизнь малыша. Вам благодарны все. Ваши имена сегодня известны далеко за границами Жигулевска, по всей Самарской области и не только. Ваш поступок, я уверен, вдохновляет людей на добрые поступки, на добрые дела", — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров заявил, что в ближайшее время будет инициирована процедура по награждению жигулевцев и государственными наградами: "Вы совершенно точно этого достойны"!