16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Чапаевске планируют создать более 3 тыс. рабочих мест Дмитрий Азаров: "Я восхищен вашим поступком, вашим подвигом!" Дмитрий Азаров оценил концепцию развития села Ширяево Дмитрий Азаров встретился с руководством и игроками "Крыльев Советов" Дмитрий Азаров принял участие в пленарном заседании Форума регионов России и Беларуси

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Я восхищен вашим поступком, вашим подвигом!"

ЖИГУЛЕВСК. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 2 июля, во время рабочей поездки в Жигулевск губернатор Дмитрий Азаров вручил благодарности пятерым жителям города, которые в прошлые выходные в акватории Волги спасли шестилетнего мальчика.

Настоящими героями стали спасатели жигулевской поисково-спасательной службы Александр Козлов и Денис Ромащенко, учитель школы №9 Алексей Новгородцев, фельдшер скорой помощи Светлана Камышанова и менеджер "Росстетей" Евгений Мачков.

Инцидент произошел на пляже Жигулевска 27 июня. Женщина с двумя детьми шести и семи лет отдыхала на берегу Волги, когда заметила, что младшего ребенка рядом нет.

В Жигулевске спасли утонувшего ребенка В Жигулевске спасли утонувшего ребенка
В воскресенье, 27 июня, сотрудники поисково-спасательного отряда Жигулевска спасли шестилетнего утонувшего ребенка. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

В течение пяти минут спасатели, а также невольные свидетели подняли мальчика с глубины и доставили на берег. Ребенок к этому моменту уже не дышал. Сотрудники ПСС вместе со Светланой Камышановой провели комплекс реанимационных мероприятий, и когда малыш задышал, его передали медикам скорой.

От имени жителей региона и от себя лично Дмитрий Азаров поблагодарил жигулевцев за мужество и самоотверженность. "Я восхищен вашим поступком, вашим подвигом, когда не раздумывая, по зову сердец, вы бросились на помощь и спасли эту жизнь. Жизнь малыша. Вам благодарны все. Ваши имена сегодня известны далеко за границами Жигулевска, по всей Самарской области и не только. Ваш поступок, я уверен, вдохновляет людей на добрые поступки, на добрые дела", — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров заявил, что в ближайшее время будет инициирована процедура по награждению жигулевцев и государственными наградами: "Вы совершенно точно этого достойны"!

Гид потребителя

Последние комментарии

Ekaterina Belskaya 19 мая 2021 22:15 Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1