Дмитрий Азаров: "Я восхищен вашим поступком, вашим подвигом!"

В пятницу, 2 июля, во время рабочей поездки в Жигулевск губернатор Дмитрий Азаров вручил благодарности пятерым жителям города, которые в прошлые выходные в акватории Волги спасли шестилетнего мальчика.
Настоящими героями стали спасатели жигулевской поисково-спасательной службы Александр Козлов и Денис Ромащенко, учитель школы №9 Алексей Новгородцев, фельдшер скорой помощи Светлана Камышанова и менеджер "Росстетей" Евгений Мачков.
Инцидент произошел на пляже Жигулевска 27 июня. Женщина с двумя детьми шести и семи лет отдыхала на берегу Волги, когда заметила, что младшего ребенка рядом нет.
В течение пяти минут спасатели, а также невольные свидетели подняли мальчика с глубины и доставили на берег. Ребенок к этому моменту уже не дышал. Сотрудники ПСС вместе со Светланой Камышановой провели комплекс реанимационных мероприятий, и когда малыш задышал, его передали медикам скорой.
От имени жителей региона и от себя лично Дмитрий Азаров поблагодарил жигулевцев за мужество и самоотверженность. "Я восхищен вашим поступком, вашим подвигом, когда не раздумывая, по зову сердец, вы бросились на помощь и спасли эту жизнь. Жизнь малыша. Вам благодарны все. Ваши имена сегодня известны далеко за границами Жигулевска, по всей Самарской области и не только. Ваш поступок, я уверен, вдохновляет людей на добрые поступки, на добрые дела", — подчеркнул губернатор.
Дмитрий Азаров заявил, что в ближайшее время будет инициирована процедура по награждению жигулевцев и государственными наградами: "Вы совершенно точно этого достойны"!
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!