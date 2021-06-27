В Жигулевске спасли утонувшего ребенка

В воскресенье, 27 июня, сотрудники поисково-спасательного отряда Жигулевска спасли шестилетнего утонувшего ребенка. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

В 11:20 женщина, находившаяся около воды с двумя детьми 6 и 7 лет, заметила, что младшего ребенка нет.

Спасатели в течение пяти минут подняли мальчика с глубины 3,5 м и доставили на берег. Ребенок не дышал, но спасатели оказали первую помощь, мальчика привели в сознание и в 11:40 передали врачам "скорой".