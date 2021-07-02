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Губернатор Власть и политика

В Ташле появится храмовый комплекс

ТОЛЬЯТТИ. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Создание паломнического центра в с. Ташла Ставропольского района пройдет в два этапа. На первом приведут в порядок существующие храмы, обители, сам источник, а также благоустроят прилегающие территории: создадут пешеходные тропы и места отдыха для паломников и туристов. Кроме того, предполагается развивать просветительское направление, планируется создание туристско-рекреационного центра для детей. В дальнейшем предполагается развитие храмового комплекса с обустройством парков и скверов.

Фото: samregion.ru

Соответствующая концепция была представлена в пятницу, 2 июля, на выездном совещании с участием губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Планы по созданию центра глава региона обсудил с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием, представителями духовенства, министерств и ведомств региона.

Концепцию развития территории представили специалисты проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры ведущего вуза страны - Московского архитектурного института

Работа по приведению в порядок этого святого для всех православных христиан места началась несколько лет назад. Концепцию паломнического центра сёл Ташла и Мусорка Дмитрий Азаров представил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во время его визита в регион в сентябре 2019 года. Архипастырь благословил на выполнение работ.

Дмитрий Азаров напомнил, что 17 июня Священный синод Русской православной церкви признал Ташлинскую икону Божией Матери "Избавительница от бед" святыней общероссийского значения. "Это, безусловно, повышает "духовный статус" земли, на которой располагается паломнический центр и вместе с тем требует от нас ещё большей ответственности. Чтобы наш центр соответствовал высокому статусу, ожиданиям людей, чтобы он мог достойно принять всех желающих, нам нужно очень серьезно подойти к развитию и обустройству знакового места", - подчеркнул руководитель региона.

"Для всех нас это место имеет особое значение. Поэтому этот объект должен восстанавливаться, создаваться по старым русским архитектурным канонам, быть красивым и привлекательным для паломников и туристов", - обратил внимание участников совещания Митрополит Сергий.

С этим согласился и губернатор, отметив, что источник и храмы - это особое почитаемое место, одна из визитных карточек Самарской области. "Наша задача - с достоинством и с уважением к святыне провести все работы. Это важно не только для жителей нашего региона, но и для паломников и туристов со всей страны", - убежден Дмитрий Азаров.

В Ташле расположен храм в честь Святой Троицы и источник во имя иконы Божией Матери «Избавительница от бед». По преданию, именно здесь 21 октября 1917 г. икона чудесным образом явилась миру. Ее обнаружила жительница села Екатерина Никаноровна Чугунова. Ей трижды во сне являлась Божия Матерь и наказывала выкопать из земли икону в указанном месте. Как только святыня была обнаружена, в том месте забил родник.

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