Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона

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Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова в матче третьего круга в двух сетах проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой со счетом 5:7, 6:3., пишет championat.com.