Два человека утонули в Самарской области 4 июля

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В воскресенье, 4 июля, в 13:50, на озере 1 Падовский карьер у пос. Смышляевка в Волжском районе Самарской области спасатели областной ПСС извлекли из воды тело 28-летнего утонувшего мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.