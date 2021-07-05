В Самаре у ж/д вокзала появился мурал с Юрием Гагариным

В Самаре на трансформаторной будке у железнодорожного вокзала появился новый мурал с изображением Юрия Гагарина.

"Юрий Гагарин, космос, Земля из цветных мазков, штрихов и надписей, в которой можно разглядеть много интересных деталей, а так же Луна которая уже видимо стала от части нашей (такая же наша Луна уже украшает ул. Советской-Армии 201) весь этот космический, творческий замысел мы с @maverssky завершили на площади у железнодорожного вокзала. Все оказалось крайне непросто..., но мы это сделали. В скором времени площадь преобразится и заиграет новыми красками (скажу по секрету с детьми будет очень интересно)", - написала в Instagram художница Оксана Гладкова.