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Культура

В Самаре у ж/д вокзала появился мурал с Юрием Гагариным

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на трансформаторной будке у железнодорожного вокзала появился новый мурал с изображением Юрия Гагарина.

Фото: https://www.instagram.com/_oksana_gladkova_/

"Юрий Гагарин, космос, Земля из цветных мазков, штрихов и надписей, в которой можно разглядеть много интересных деталей, а так же Луна которая уже видимо стала от части нашей (такая же наша Луна уже украшает ул. Советской-Армии 201) весь этот космический, творческий замысел мы с @maverssky завершили на площади у железнодорожного вокзала. Все оказалось крайне непросто..., но мы это сделали. В скором времени площадь преобразится и заиграет новыми красками (скажу по секрету с детьми будет очень интересно)", - написала в Instagram художница Оксана Гладкова.

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