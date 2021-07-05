АО "Транснефть - Приволга" провело соревнования по пожарно-прикладному спорту на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины 2021".

В мероприятии, проходившем на стадионе Волгоградской государственной академии физической культуры (г. Волгоград), приняли участие пять команд: Бугурусланского, Волгоградского, Самарского, Саратовского районных нефтепроводных управлений (РНУ) и центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО) — всего 30 человек.

Соревнования членов пожарных дружин АО "Транснефть - Приволга" организует ежегодно с целью поддержания их готовности к ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций на объектах, а также совершенствования навыков и приемов работы с пожарно-техническим оборудованием.

Мероприятие проходило в несколько этапов. На первом этапе конкурсанты преодолевали стометровую полосу с препятствиями, на втором — участвовали в пожарной эстафете, после чего демонстрировали мастерство в боевом развертывании от пожарной автоцистерны. На заключительном этапе проверялись теоретические знания правил пожарной безопасности при работе на объектах организаций системы "Транснефть".

По результатам четырех этапов соревнований победителем признана команда Волгоградского РНУ. Второе место заняла дружина Бугурусланского РНУ, третье — представители Саратовского РНУ.

Пожарно-прикладной спорт призван развивать силу, координацию, выносливость, быстроту реакции, а также умение выдерживать значительные физические нагрузки, работать в дыму при высоких температурах. Прошедшие соревнования продемонстрировали, что этими навыками специалисты АО "Транснефть - Приволга", входящие в состав добровольных пожарных дружин, обладают в полной мере.