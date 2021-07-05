В регионе паспорта коллективного иммунитета получат компании, где вакцинировано более 60% персонала

В понедельник, 5 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. С момента начала прививочной кампании в область поставлено 630 018 доз вакцины, в основном это "Спутник V".

Более 56 тыс. доз препарата поступили в Самарскую область в ночь на 5 июля. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 573 187 человек, 430 659 жителей региона полностью завершили вакцинацию. Таким образом, привито 37,62% человек от запланированного количества.

"За последние 10 дней мы отмечаем увеличение темпов вакцинации в нашей области. Пиковые значения пришлись на 30 июня, когда сделать прививку пришли более 14 тыс. жителей региона", — отметил министр здравоохранения Армен Бенян. При этом по темпам вакцинации в лидеры вышли 4 муниципалитета — Шенталинский, Исаклинский, Камышлинский и Хворостянский районы.

Председатель областного правительства Виктор Кудряшов обратил внимание министра здравоохранения на необходимость анализа того, как повлияла вакцинация на динамику заболеваемости в разрезе различных возрастных, социальных групп населения во всех муниципалитетах.

"Прошу сосредоточиться на этой работе. Такие данные необходимы нам для продолжения кампании по вакцинации. Уверен, что результаты анализа станут важным средством убеждения граждан в пользе и необходимости прививок против новой коронавирусной инфекции", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Непростая ситуация с распространением COVID-19 накладывает дополнительную ответственность на бизнес. Чтобы избежать локдауна, в регионе уже неделю отлаживается работа системы выдачи паспортов коллективного иммунитета. Паспорта получат те компании, где вакцинировано (или переболело) более 60% персонала. Сертификат будет выдаваться на три месяца и позволит компаниям работать при возможном введении дополнительных ограничительных мер.

"Пилотные" компании — две ресторанные структуры, крупный спа-отель и один ритейлер — уже опробовали алгоритм в тестовом режиме и внесли свои предложения по совершенствованию платформы. С учетом доработок система может быть внедрена уже с 1 августа.

Дмитрий Азаров поручил руководителю департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Алексею Софонову ознакомить с системой и возможностью ее внедрения максимальное число бизнес-структур, в том числе через СМИ. Предприниматели, подчеркнул губернатор, должны быть готовы к возможным мерам.

"Здесь не должно быть никаких сюрпризов ни для жителей региона, ни для бизнеса. Мы должны заранее все вместе обсудить, рассказать, как это будет работать. Вежливо, аккуратно, предметно все обсуждаем и доводим информацию — бизнес должен чувствовать свою ответственность и располагать временем на подготовку", — резюмировал Дмитрий Азаров.