16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Музее Модерна рассказали о противостоянии индустрии кино и видеоигр В августе в селе Борское откроется музей-панорама "Огненная дуга" В "Амбаре" выставят работы победителей конкурса детской фотографии В Самаре открылась выставка "Лето 1941" Культовый проект Самарской области "ВолгаФест" открывает свои площадки

Музеи и выставки Культура

В Музее Модерна рассказали о противостоянии индустрии кино и видеоигр

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

4 июля в Музее Модерна в рамках выставки “Синематограф” прошла лекция историка Николая Кислухина “Игры vs Кино”. Лектор рассказал об истории, перспективах, общих чертах и различиях игровой и киноиндустрии, а также о влиянии пандемии на эти сферы.

Николай Кислухин начал рассказ со своей биографии и с истории о своем знакомстве с компьютерными играми. В лекции он отмечал интерес к теме компьютерных игр и кинематографа со стороны науки, но также говорил об отсутствии системного подхода к их изучению.

"Во время пандемии я вернулся к своему старому хобби — компьютерным играм", — рассказывал лектор. — "Я понял, что это интересное культурное явление, которое серьезно влияет на современную культуру, но плохо изучено, и какой-либо академической традиции в их изучении нет. Хотя в начале прошлого века вышла книга Йохана Хейзинга "Homo ludens (Человек играющий)", которая объясняет феномен игры как таковой".

Основная часть лекции была посвящена сравнению истории кино и компьютерных игр. Лектор рассказал, что оба феномена изначально не пользовались особой популярностью и воспринимались как эксперименты: кино считали неудачной и скучной альтернативой театра, а компьютерные игры казались игрушкой для детей. "Также оба феномена вначале имели свою коллективную среду: для кино это были кинотеатры, а для игр — аркадные залы", — объяснил историк.

Говоря о современной ситуации вокруг двух индустрий, лектор отметил, что финансово более успешными считаются компьютерные игры, в том числе из-за пандемии и закрытых кинотеатров. При этом подчеркнул, что появление в начале 21 века драматургии в играх и создание глубокого сюжета и персонажей стало главным прорывом в индустрии. Ведь изначально они создавались для развлечения, когда важен был только сам процесс игры. "Например, игра "Fahrenheit", где появились диалоги с выборами вариантов ответа, проработанная история, а каждое действие игрока влияет на развитие событий. "Fahrenheit" можно считать первым интерактивным кино", — уверен лектор.

Расцвет сферы компьютерных игр пришелся на 70-е годы, когда города стали быстро заполняться аркадными залами. В 90-е годы разработчики игр использовали видеовставки с реальными актерами, а у игрока расширялись возможности. Николай Кислухин сравнил игры с кинематографом и выделил общие черты. Он уверен, что сегодня игры больше влияют на кино, начиная с сюжетов и заканчивая инструментами и форматами съемки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 18 июля 2018 06:04 В Художественном музее закрылась выставка "Самарские древности"

Молодца! Хорошее начало!

Дмитрий Лакоценин 30 июня 2018 05:13 На ВДНХ покажут выставку работ из Самарского художественного музея

Можно порадоваться за музей.

Елена Жидкова 23 мая 2018 05:16 В честь 75-летия Сталинградской битвы в Самаре пройдет выставка "Имя Победы - русский солдат!"

только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?

Алла Матвеева 11 апреля 2018 06:46 Коллекционер Олег Малахов рассказал, как собирал гравюры, представленные на выставке в Худмузее

Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока

Дмитрий Лакоценин 27 марта 2018 14:19 В Самаре откроется выставка пейзажей Николая Лукашука "О родном и близком"

Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.

Фото на сайте

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Как прошла объединенная "Ночь вне музея"

Как прошла объединенная "Ночь вне музея"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1