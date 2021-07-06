В Музее Модерна рассказали о противостоянии индустрии кино и видеоигр

4 июля в Музее Модерна в рамках выставки “Синематограф” прошла лекция историка Николая Кислухина “Игры vs Кино”. Лектор рассказал об истории, перспективах, общих чертах и различиях игровой и киноиндустрии, а также о влиянии пандемии на эти сферы.

Николай Кислухин начал рассказ со своей биографии и с истории о своем знакомстве с компьютерными играми. В лекции он отмечал интерес к теме компьютерных игр и кинематографа со стороны науки, но также говорил об отсутствии системного подхода к их изучению.

"Во время пандемии я вернулся к своему старому хобби — компьютерным играм", — рассказывал лектор. — "Я понял, что это интересное культурное явление, которое серьезно влияет на современную культуру, но плохо изучено, и какой-либо академической традиции в их изучении нет. Хотя в начале прошлого века вышла книга Йохана Хейзинга "Homo ludens (Человек играющий)", которая объясняет феномен игры как таковой".

Основная часть лекции была посвящена сравнению истории кино и компьютерных игр. Лектор рассказал, что оба феномена изначально не пользовались особой популярностью и воспринимались как эксперименты: кино считали неудачной и скучной альтернативой театра, а компьютерные игры казались игрушкой для детей. "Также оба феномена вначале имели свою коллективную среду: для кино это были кинотеатры, а для игр — аркадные залы", — объяснил историк.

Говоря о современной ситуации вокруг двух индустрий, лектор отметил, что финансово более успешными считаются компьютерные игры, в том числе из-за пандемии и закрытых кинотеатров. При этом подчеркнул, что появление в начале 21 века драматургии в играх и создание глубокого сюжета и персонажей стало главным прорывом в индустрии. Ведь изначально они создавались для развлечения, когда важен был только сам процесс игры. "Например, игра "Fahrenheit", где появились диалоги с выборами вариантов ответа, проработанная история, а каждое действие игрока влияет на развитие событий. "Fahrenheit" можно считать первым интерактивным кино", — уверен лектор.

Расцвет сферы компьютерных игр пришелся на 70-е годы, когда города стали быстро заполняться аркадными залами. В 90-е годы разработчики игр использовали видеовставки с реальными актерами, а у игрока расширялись возможности. Николай Кислухин сравнил игры с кинематографом и выделил общие черты. Он уверен, что сегодня игры больше влияют на кино, начиная с сюжетов и заканчивая инструментами и форматами съемки.