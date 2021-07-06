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Хоккей Спорт

"Ладья" заключила пробные контракты с тремя хоккеистами

ТОЛЬЯТТИ. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ладья" заключила пробные контракты с тремя хоккеистами: защитник Андрей Шалимов, нападающие Сергей Алексашкин и Артем Драй.

Защитник Шалимов воспитанник тольяттинского хоккея, в сезоне 2020/21 выступал за команду "Лада-Веста", за которую в 20 матчах регулярного чемпионата набрал 8 (4+4) очков. В 12 матчах плей-офф на счету Андрея 2 голевые передачи.

Нападающий Алексашкин воспитанник челябинского хоккея, в сезоне 2020/21 играл в команде "Трактор-ЮХЛ", за которую набрал 12 (3+9) в 26 матчах чемпионата. В финальном турнире ЮХЛ на счету Сергея 2 заброшенные шайбы в 8 матчах.

Нападающий Драй воспитанник челябинского хоккея, в сезоне 2020/21 выступал за команду "Трактора-ЮХЛ", набрав 29 (13+16) очков в 24 матчах, что позволило ему стать лучшим бомбардиром клуба. В финальном турнире ЮХЛ Артем набрал 4 (1+3) очка в 8 матчах.

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