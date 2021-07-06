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Александр Хинштейн запросил проверку в генпрокуратуре в отношении прокурора Диониса Чамурлиева

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил запрос генпрокурору Игорю Краснову о проведении проверки в отношении заместителя Куйбышевского транспортного прокурора Диониса Чамурлиева.

Как сообщает депутат, "крайне любопытный аккаунт на "Авито" привязан к номеру телефону Диониса Чамурлиева, в конце июня назначенного заместителем Московско-Ярославского транспортного прокурора".

Пока Чамурлиев работал в Самаре, на его аккаунте (записан, как Денис) регулярно выставлялись на продажу недешевые иномарки: Mercedes-Benz M класса 2013 г. выпуска за 3 млн руб., Toyota Highlander 2014 г. выпуска за 2 млн 380 тыс. руб., Toyota Highlander 2013 г. выпуска за 1,5 млн руб., Toyota RAV4 2012 г. выпуска за 1 млн 030 тыс. руб., Wolksvagen Passat 2008 г. выпуска за 645 тыс. руб. и квадроцикл Сf moto x6 2013 г. выпуска за 235 тыс. рублей.

Перед отъездом в Москву "Денис" разместил на Авито объявление о продаже 75-метровой "очень уютной квартиры с хорошим ремонтом" в Самаре за 5,9 млн рублей. Судя по описанию, она расположена в районе Московского шоссе/Г. Димитрова.

"Таким образом, с телефона прокурора Чамурлиева было размещено семь объявлений о продаже имуществе на общую сумму 14,7 млн рублей. Надеюсь, Чамурлиев сумеет объяснить в ходе проверки источники происхождения этого великолепия. Надеюсь также, что во всех его декларациях — оно отражено, как отражены и доходы с продажи имущества", — пишет Александр Хинштейн. 

 

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