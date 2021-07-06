Из Волги у Полевого спуска в Самаре извлекли тело мужчины

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Во вторник, 6 июля, в 13:35, спасатели ПСС Самарской области извлекли из Волги в Ленинском районе Самары тело 34-летнего мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.