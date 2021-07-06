За оскорбление Дарьи Касаткиной игрок "Алании" оштрафован на три оклада и его ждет проверка РФС

За оскорбление тольяттинской теннисистки Дарьи Касаткиной в соцсетях полузащитник ФК "Алания" Владимир Хубулов оштрафован на три оклада.

Хубулов, используя нецензурные выражения, жестко раскритиковал Касаткину в директе "Инстаграма" за проигрыш латвийке Елене Остапенко во втором круге Уимблдона. Теннисистка выложила скриншот с сообщениями Владимира и написала следующее: "Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. ФК "Алания", выдайте ему бонус за проигранную ставку".

Позже футболист заявил, что это не он писал оскорбительные сообщения теннисистке. По информации телеграм-канала Mash Gor, игрок заявил, что переписку вел его брат. После этого Хубулов извинился перед девушкой: "Друзья, мои недавние сообщения в директ Дарье Касаткиной привели к неприятным последствиям. Знаю, что моему поведению нет оправданий, и признаю свою вину. Приношу свои искренние извинения в первую очередь Дарье, футбольному клубу "Алания", болельщикам и всем, чьи чувства задели мои слова, написанные на эмоциях. Сожалею о содеянном и обещаю впредь не совершать столь необдуманных поступков. Желаю Дарье удачи и успехов в карьере!" — написал Хубулов в своем Instagram.

"За нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение принято решение оштрафовать Хубулова на сумму в размере трех месячных окладов. Мы еще раз приносим извинения Дарье Касаткиной и желаем ей успехов в карьере", — говорится в сообщении клуба на странице в "Инстаграме".

Российский футбольный союз в ближайшее время проведет служебную проверку в отношении игрока владикавказской "Алании", пишет championat.com.