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За оскорбление Дарьи Касаткиной игрок "Алании" оштрафован на три оклада и его ждет проверка РФС СМИ: "Крылья Советов" возьмут нападающего Онугху в аренду "Ладья" заключила пробные контракты с тремя хоккеистами Защитник Роман Лагутин перешел в БК "Самара" "Крылья Советов" разгромили "Раднички" - 4:1

Спорт

За оскорбление Дарьи Касаткиной игрок "Алании" оштрафован на три оклада и его ждет проверка РФС

МОСКВА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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За оскорбление тольяттинской теннисистки Дарьи Касаткиной в соцсетях полузащитник ФК "Алания" Владимир Хубулов оштрафован на три оклада.

Хубулов, используя нецензурные выражения, жестко раскритиковал Касаткину в директе "Инстаграма" за проигрыш латвийке Елене Остапенко во втором круге Уимблдона. Теннисистка выложила скриншот с сообщениями Владимира и написала следующее: "Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. ФК "Алания", выдайте ему бонус за проигранную ставку".

Позже футболист заявил, что это не он писал оскорбительные сообщения теннисистке. По информации телеграм-канала Mash Gor, игрок заявил, что переписку вел его брат. После этого Хубулов извинился перед девушкой: "Друзья, мои недавние сообщения в директ Дарье Касаткиной привели к неприятным последствиям. Знаю, что моему поведению нет оправданий, и признаю свою вину. Приношу свои искренние извинения в первую очередь Дарье, футбольному клубу "Алания", болельщикам и всем, чьи чувства задели мои слова, написанные на эмоциях. Сожалею о содеянном и обещаю впредь не совершать столь необдуманных поступков. Желаю Дарье удачи и успехов в карьере!" — написал Хубулов в своем Instagram.

"За нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение принято решение оштрафовать Хубулова на сумму в размере трех месячных окладов. Мы еще раз приносим извинения Дарье Касаткиной и желаем ей успехов в карьере", — говорится в сообщении клуба на странице в "Инстаграме".

Российский футбольный союз в ближайшее время проведет служебную проверку в отношении игрока владикавказской "Алании", пишет championat.com.

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