Страховой Дом ВСК выплатит возмещение родственникам погибших пассажиров самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке

Родственникам погибших пассажиров самолета положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
По сообщениям СМИ, 6 июля 2021 года самолет Ан-26 потерпел крушение на Камчатке. Его обломки обнаружили в 4-5 км от аэропорта поселка Палана, куда он направлялся из Петропавловска-Камчатского. Самолет предположительно потерпел крушение, когда заходил на посадку на второй круг. По предварительным данным, катастрофа могла произойти по трем причинам: неблагоприятные погодные условия и низкая видимость, технические неисправности самолета или ошибка пилотирования. На борту самолета находилось 28 человек, среди которых 6 членов экипажа и 22 пассажира. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.
С 1 января 2013 г. в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.
Чтобы получить страховые выплаты, нужно написать заявление в страховую компанию и представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие иждивение или близкое родство с погибшим.
Размер страхового возмещения рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1164. Размер выплаты в связи с гибелью одного пассажира составляет 2 млн 25 тыс. рублей, общий объем составит 44,55 млн рублей.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.