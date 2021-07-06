16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Росгосстрах" принимает заявления от страхователей, чье имущество пострадало от непогоды В первом квартале 2021 года "Росгосстрах" увеличил сборы страховой премии на 5,5% Экс-владельцев "Компаньона" привлекли к ответственности на 2,8 млрд рублей Группа ВСК вошла в рейтинг "Эксперт-400" ОМС: новые возможности

Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК выплатит возмещение родственникам погибших пассажиров самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Родственникам погибших пассажиров самолета положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

По сообщениям СМИ, 6 июля 2021 года самолет Ан-26 потерпел крушение на Камчатке. Его обломки обнаружили в 4-5 км от аэропорта поселка Палана, куда он направлялся из Петропавловска-Камчатского. Самолет предположительно потерпел крушение, когда заходил на посадку на второй круг. По предварительным данным, катастрофа могла произойти по трем причинам: неблагоприятные погодные условия и низкая видимость, технические неисправности самолета или ошибка пилотирования. На борту самолета находилось 28 человек, среди которых 6 членов экипажа и 22 пассажира. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.

С 1 января 2013 г. в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.

Чтобы получить страховые выплаты, нужно написать заявление в страховую компанию и представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие иждивение или близкое родство с погибшим.

Размер страхового возмещения рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1164. Размер выплаты в связи с гибелью одного пассажира составляет 2 млн 25 тыс. рублей, общий объем составит 44,55 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1