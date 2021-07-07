Дарья Касаткина и еще 13 спортсменов представят Самарскую область на Олимпиаде в Токио

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Определен итоговый состав сборной команды России на участие в XXXII Олимпийских играх, которые пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. В него вошли 335 спортсменов из 52 регионов страны. Самарскую область на Олимпиаде представят 14 спортсменов.