Дмитрий Азаров поздравил супругов Шаповаловых с бриллиантовой свадьбой

В четверг, 8 июля, в День семьи, любви и верности губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил генерал-лейтенанта Анатолия Александровича Шаповалова и его супругу Евгению Александровну с 60-летием супружеской жизни.

Супруги Шаповаловы поженились 2 августа 1961 года, когда обоим было чуть за двадцать. Торжество пышным не было, а буквально на следующий день курсант Шаповалов отбыл в Ташкент.

"До сих пор помню наш загс в полуподвальном помещении, без окон даже, — поделилась "генерал-полковник Женя": именно так ласково называет супругу Анатолий Александрович. — Он был в военной форме, меня же попросил надеть платье в горошек, которое ему больше всего нравилось. Никакого банкета после росписи было. Сразу после свадьбы муж уехал доучиваться в Ташкент — в командное училище, я год ждала".

Затем была Германия, Дальний Восток, Афганистан… Пока не осели в 1989 году в Самаре, супруги сменили 17 мест жительства. "Самара есть Самара, — говорит генерал. — Волга, природа, климат стабильный. Все понравилось. Она волжанка из Астрахани, я — с Дона. Вместе решили: бросаем якорь и больше из Самары никуда".

В Самаре Анатолий Александрович был первым заместителем командующего войсками Приволжского военного округа. За военную карьеру награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и двумя орденами "За службу Родине" (III и II степени), имеет 14 орденов иностранных государств.

После службы в Вооруженных силах СССР и России генерал Шаповалов по-прежнему остается в строю, продолжает служить Отечеству, но уже как общественный деятель. В данный момент вместе с коллегами-ветеранами он занимается вопросами увековечивания памяти пятерых Героев, которые в разное время жили в Жигулевске.

У супругов два сына, три внучки и два внука. Сыновья выбрали военную службу, что не удивительно. Отец не настаивал и даже не рекомендовал, но его личный пример был настолько ярким, что не мечтать об армии братья не могли. Оба награждены медалями за выслугу лет, сын Дмитрий — Орденом "За мужество".

В чем секрет семейного счастья? Он простой, признаются супруги: уважение и доверие. "Шестьдесят лет мы вместе. Вырастили сыновей, есть внуки, вот ждем правнука, как раз в начале августа должен родиться, — поделился с губернатором Анатолий Шаповалов. — Я за Женей как за каменной стеной. У меня служба, на ней все остальное. Все проблемы она решала и решает. За 60 лет не было разногласий, ругаться просто нет причин. Главное в семейной жизни — это доверие и уважение… А еще нужно уметь уступать. В каких-то моментах лучше промолчать, в каких-то — свести спор к шутке".

"Это большое счастье! — отреагировал Дмитрий Азаров. — От всей души вас поздравляю! Очень рад, что у вас сегодня, в День семьи, любви и верности, побывал. Дай вам бог здоровья и долгих лет жизни"!

В год бриллиантовой свадьбы, накануне Дня семьи, любви и верности, губернатор вручил семье медаль "За любовь и верность". Они ее заслужили, являясь для многих примером, и доказывая, что любовь можно сохранить на долгие годы